Тяжело ли женщинам работать в правительстве, ответила министр Ажар Гиният

По ее словам, в госслужбе не делят на женщин и мужчин.

Фото пресс-службы МЗ РК

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният ответила на вопрос журналистов, насколько тяжело женщинам работать в Правительстве, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вообще в госслужбе не делят на женщин и мужчин. Есть госслужащие, перед которыми поставлены определенные задачи, и они выполняют свою работу. Мне не тяжело работать", – сказала глава Минздрава.

По ее словам, у госслужащих ненормированный рабочий день - с 8 часов утра и до 9-10 вечера.

Также работают иногда и в выходные дни.

"Если поставленные задачи выполнены, то можно отдыхать в выходные. А если работы много, то надо работать", – дополнила Гиният.