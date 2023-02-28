Тяжело ли женщинам работать в правительстве, ответила министр Ажар Гиният
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По ее словам, в госслужбе не делят на женщин и мужчин.
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният ответила на вопрос журналистов, насколько тяжело женщинам работать в Правительстве, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Вообще в госслужбе не делят на женщин и мужчин. Есть госслужащие, перед которыми поставлены определенные задачи, и они выполняют свою работу. Мне не тяжело работать", – сказала глава Минздрава.
По ее словам, у госслужащих ненормированный рабочий день - с 8 часов утра и до 9-10 вечера.
Также работают иногда и в выходные дни.
"Если поставленные задачи выполнены, то можно отдыхать в выходные. А если работы много, то надо работать", – дополнила Гиният.