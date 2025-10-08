В Мангистауской области новые технологии уже применяют в учебном процессе. О том, как это происходит на практике и какие перспективы открываются перед школьниками, рассказывают педагоги специализированного IT-лицея Актау.

– Инициатива Президента своевременна и важна, – отмечает заместитель директора по информатизации – учитель информатики Светлана Прилепа. – Искусственный интеллект перестал быть чем-то далеким и научно-фантастическим. Сегодня он применяется в медицине, экономике, промышленности, образовании и даже в нашей повседневной жизни. Мы видим, как ИИ помогает анализировать огромные массивы данных, быстро находить решения, создавать новые продукты. Поэтому начинать его изучение со школьной скамьи – стратегически правильное решение. Дети должны не только пользоваться цифровыми сервисами, но и понимать, как они устроены. Если органично ввести элементы ИИ в школьную систему, ученики будут не просто пользователями, а создателями технологий будущего.

В IT-лицее Актау ИИ применяют уже сейчас. Если раньше цифровизация ограничивалась электронным журналом и онлайн-ресурсами, то теперь искусственный интеллект стал полноценным помощником в обучении и управлении качеством образования. Учителя используют его для подготовки тестов, заданий, дидактических материалов и даже коротких видеороликов.

К примеру, на уроках информатики и биологии можно за считаные минуты создать модель сложного процесса или анимацию эксперимента, в начальной школе – викторины и чат-боты, оживить иллюстрации к сказкам. На занятиях по истории и литературе искусственный интеллект помогает подбирать анимацию, делать краткие обзоры, генерировать тесты для проверки знаний. При изучении иностранных языков задействованы сервисы распознавания и синтеза речи, которые позволяют тренировать произношение и вести диалоги с виртуальными собеседниками.

Среди ученических проектов особое место занимают «Создание цифрового тенге», «Расчет индекса благосостоя­ния страны», «Школа без барьеров» и «SMART-сканер». Администрация лицея применяет ИИ для составления отчетов и аналитических справок, что позволяет быстрее принимать управленческие решения. В перспективе – запуск единой платформы «AI-Лицей», которая объединит все цифровые инструменты. Она даст возможность ученикам получать персонализированное обучение, учителям – интеллектуальных помощников, а родителям – цифрового ассистента для понимания результатов ребенка.

Школьная программа, по словам Светланы Прилепа, уже содержит необходимый фундамент – алгоритмы, базы данных, программирование. На этой основе можно выстраивать отдельные курсы по ИИ.

– В базовый курс должны войти практические проекты по созданию чат-ботов, систем рекомендаций или визуализаций, а также блок по этике и безопасности. Важно, чтобы курс не ограничивался тео­рией – школьники должны видеть, что искусственный интеллект решает реальные задачи, – подчеркивает педагог.

Президент в Послании отметил: навыки работы с ИИ должны освоить и сами учителя. Казахстанские педагоги обладают хорошей базой, но им необходимо системное повышение квалификации. Курсы и семинары, практика на уроках, методическая поддержка и сетевые сообщества помогут сделать работу с ИИ уверенной и продуктивной.

Не менее важное направление – работа с малокомплектными школами. Соз­даваемая цифровая платформа Qazaq Digital Mektebi должна помочь выравнять возможности детей в городе и селе. ИИ подбирает задания под уровень ученика, помогает с проверкой работ, объясняет трудные темы, становится своеобразным виртуальным наставником, доступным каждому ребенку.

– Мы уверены, что сегодняшние школьники станут не только пользователями, но и создателями искусственного интеллекта. Будущее цифровой экономики Казахстана во многом зависит от того, как мы подготовим детей сегодня, – подытожила Светлана Прилепа.

Для учеников IT-лицея Актау внедрение программы Al-Sana и развитие компетенций в сфере ИИ открывают большие перспективы. Это участие в олимпиадах, собственные проекты, поступление в ведущие университеты.