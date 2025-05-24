II Республиканский форум солдатских матерей прошёл в Астане

Военное дело
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Республики Казахстан состоялся II Республиканский форум солдатских матерей, приуроченный ко Дню матери, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Мероприятие прошло под девизом «Материнская мудрость в службе сына» и стало площадкой для открытого диалога между представителями армии, государственных структур и гражданского общества.

В форуме приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, представители исполнительной власти, профильных министерств и ведомств, Службы государственной охраны, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также члены Комитета солдатских матерей «Аналар жүрегі» и его региональных филиалов.

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков в приветственном слове подчеркнул важность укрепления доверия населения к воинской службе через активное вовлечение семей военнослужащих в общественную жизнь армии и признание роли матери в формировании моральных и патриотических качеств призывников.

В ходе круглого стола были представлены доклады от представителей Министерства обороны, Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ, Военной прокуратуры, Министерства здравоохранения и Министерства науки и высшего образования. Обсуждались вопросы условий прохождения срочной службы, обеспечения военнослужащих вещевым имуществом и питанием, прозрачности призыва, взаимодействия с семьями, морально-психологической поддержки, правовой защиты солдат и образовательных возможностей для срочников.

Председатель Комитета солдатских матерей «Аналар жүрегі» Лилия Хайруллина отметила важность выстраивания диалога с командованием воинских частей и создания условий, при которых служба в армии будет безопасной, социально защищённой и престижной, чтобы молодые люди шли в армию с желанием, а их родные доверяли командирам.

Сюрпризом стали организованные на форуме встречи матерей и сыновей, добившихся отличных результатов в боевой подготовке. Молодые воины были поощрены предоставлением 10-дневного отпуска. Мамам, воспитавшим достойных сыновей, от имени руководителей ведомств и Комитета солдатских матерей были вручены грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.

По итогам форума был сформирован официальный протокол предложений с чётким обозначением исполнителей, сроков и ожидаемых результатов, который станет дорожной картой для дальнейших совместных действий всех вовлечённых сторон.

#армия #мать #солдат #МО

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