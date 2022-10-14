Импульс для нового центра

Новый тепловывод от ТЭЦ-3 даст толчок развитию Караганды.

Сейчас успешно застраивается Юго-Восточный район Караганды. В будущем он станет новым центром города. Здесь возводят высотные жилые комплексы, объекты социально-бытового назначения и коммерческие здания. При этом есть один сдерживающий фактор – дефицит тепловых мощностей. Чтобы его снять, ведется строительство третьего теплового вывода от Карагандинской ТЭЦ-3.

– Общая протяженность новой тепловой магистрали составляет 22 километра, – сообщил руководитель отдела строительства Караганды Мурат Камалиев. – Кроме того, в рамках проекта сооружаются четыре насосных станции, которые необходимы для создания определенного давления в сети. Готовность объекта составляет 37,7%. Дальнейшие темпы строительства тепловывода зависят от финансирования. При благоприятной финансовой ситуации планируется завершить проект в течение полутора лет.

Общая тепловая нагрузка новой магистрали составит 526 Гкал в час. Этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить новый центр Караганды. Да и ТЭЦ-3 располагает нужными мощностями. Однако пока они «заперты» в стенах станции.

– Сейчас Караганда потреб­ляет более 1 000 Гкал в час. А после введения в эксплуатацию новая магистраль будет нести половину от этой тепловой нагрузки, – отметил главный инженер энергопередающей организации «Теплотранзит Караганда» Иван Выткин.

Важную для Караганды теплотрассу прокладывает отечественная компания «НС Система». У нее 20-летний опыт в сфере строительства инженерных сетей. В подрядной организации говорят, что выполняют план и укладываются в оговоренные сроки. На сегодня проложили уже 8 км, готова одна насосная станция, три еще строятся.

– Проблем с поставкой материалов у нас нет. Мы используем и российские, и казахстанские трубы, произведенные на карагандинском заводе «Изоплюс Центральная Азия». Запорная арматура тоже местная. Ее поставляет компания «Бёмер Арматура», – рассказал технический директор ТОО «НС Система» Канат Ботбаев.

За последние несколько лет увеличилась стоимость строи­тельства третьего тепловывода от ТЭЦ-3. Это произошло из-за серьезного скачка цен на трубы и другие изделия из металла. В результате заказчику пришлось провести корректировку проектно-сметной документации.

Проект осуществляется за счет средств местного и республиканского бюджетов. Его финансирование продолжится и в 2023 году, поскольку во время своего визита в Караганду Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал о важности дополнительных тепловых источников для дальнейшего развития областного центра. В связи с этим он поручил Правительству выделить деньги на завершение строительства третьего теплового вывода от ТЭЦ-3.