Импульс двусторонним отношениям

Президент Касым-Жомарт Токаев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находящийся в Нур-Султане с официальным визитом, обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
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