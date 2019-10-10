Импульс двусторонним отношениям

Президент Касым-Жомарт Токаев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находящийся в Нур-Султане с официальным визитом, обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Глава государства отметил, что визит Сергея Лаврова в столицу Казахстана имеет большое значение для придания дополнительного импульса двусторонним отношениям. Президент также поделился впечатлениями от участия в Валдайском форуме в Сочи, который, по его мнению, прошел весьма успешно.

– Серьезных проблем между нашими странами не существует, что вполне естественно для таких партнеров, как Казахстан и Россия. Мы являемся стратегическими партнерами, которые развивают и укрепляют союзнические отношения, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Сергей Лавров рассказал Главе государства о ходе реализации казахстанско-российских договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Кроме того, как сообщила пресс-служба Президента РК, руководитель внешнеполитического ведомст­ва России проинформировал об основных итогах переговоров с министром иностранных дел Казахстана.

– По нашим убеждениям, мы движемся интенсивно, темп наб­ран хороший. Мы разделяем общее мнение о том, что заданный на высшем уровне темп развития наших отношений должен служить надежным ориентиром во всех направлениях нашего взаимо­действия, – отметил российский дипломат.