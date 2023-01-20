Информационную службу психического здоровья запустили в Казахстане

В Казахстане запускают пилотный проект единой информационной службы психического здоровья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Республиканский научно-практический центр психического здоровья совместно с Национальным центром общественного здравоохранения при поддержке Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Казахстане, запускает пилотный проект единой информационной службы психического здоровья.
Теперь при любых вопросах в области психического здоровья есть возможность получить ответ, информацию через:
1) Telegram-бот @Mental_SupportBot;
2) звонок в колл-центр по номеру 3580, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (звонок бесплатный).
Можно также записаться на бесплатную консультацию психолога. Для этого на сайте www.mentalcenter.kz выбрать раздел «Консультация психолога» и заполнить форму заявки.