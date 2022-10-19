Информацию о переходе российского теннисиста Шевченко под флаг Казахстана прокомментировали в ФТК

Федерация тенниса Казахстана опубликовала заявление по поводу распространившейся информации о переходе российского теннисиста Александра Шевченко в команду РК, сообщает Kazpravda.kz.

"В СМИ появилась информация, что российский теннисист Александр Шевченко сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Казахстан. Федерация тенниса Казахстана сообщает, что, действительно, в её адрес от Александра Шевченко поступило обращение. Оно находится на рассмотрении. Нужно принять во внимание, что в Федерацию тенниса Казахстана регулярно обращаются игроки, которые хотят играть за нашу страну. И каждый случай рассматривается тщательно и взвешенно. Если состоится какой-либо переход под эгидой ФТК, то федерация сообщит об этом своим болельщикам", - говорится в заявлении федерации.

Ранее ряд СМИ сообщил о переходе 149-й ракетки мира Александре Шевченко под флаг Казахстана.

Информация появилась после того, как Шевченко сыграл на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) под флагом Казахстана и опубликовал скриншот результата матча в социальных сетях.