Общество , Слухи , Россия
Информацию о размещении россиян в госпитале Петропавловска прокомментировали в облакимате
В социальных сетях и мессенджерах размещают информацию о том, что в городе Петропавловске в госпитале для больных COVID-19 размещают приехавших из Российской Федерации. Это неправда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Информацию уже опровергли в акимате Северо-Казахстанской области.
«Это фейк», – сообщили в пресс-службе ведомства.
То, что информация является ложью, также подтвердили в Министерстве информации и общественного развития РК.
«Сведения, распространяемые в социальных сетях, не соответствуют действительности. Данный вопрос находится на контроле управления здравоохранения акимата СКО», – сказано в сообщении министерства.
Призываем вас не доверять провокационным рассылкам в социальных сетях и мессенджерах.