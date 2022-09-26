Информацию о размещении россиян в госпитале Петропавловска прокомментировали в облакимате

В социальных сетях и мессенджерах размещают информацию о том, что в городе Петропавловске в госпитале для больных COVID-19 размещают приехавших из Российской Федерации. Это неправда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Информацию уже опровергли в акимате Северо-Казахстанской области.

«Это фейк», – сообщили в пресс-службе ведомства.

То, что информация является ложью, также подтвердили в Министерстве информации и общественного развития РК.

«Сведения, распространяемые в социальных сетях, не соответствуют действительности. Данный вопрос находится на контроле управления здравоохранения акимата СКО», – сказано в сообщении министерства.

Призываем вас не доверять провокационным рассылкам в социальных сетях и мессенджерах.