Информацию о сокращении количества бригад скорой помощи опровергли в ССМП Астаны

В пресс-службе столичной станции скорой медицинской помощи просят не верить слухам и не распространять фейковую информацию.

Фото: Kazpravda.kz

В Казнете появилось сообщение о том, что в Астане стало меньше бригад скорой помощи. Такое решение якобы принял лично руководитель станции скорой помощи Мурат Оразбаев. Stopfake.kz поясняет, что это неправда, сообщает Kazpravda.kz.

По словам представителей станции, никакого сокращения числа бригад в столице не было.

«КП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата Астаны официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. По сравнению с прошлым, 2022 годом, в этом году было добавлено 15 суточных бригад», - прокомментировали в организации.

В пресс-службе просят не верить слухам и не распространять фейковую информацию.

«Количество бригад на линии соответствует нормативам. Городская станция скорой медицинской помощи обладает всеми необходимыми кадровыми и техническими ресурсами», — добавили в городской станции скорой помощи.