Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция

Фото: polisia.kz

Ранее в одном из местных пабликов в Instagram вышла информация о смерти 19-летней жительницы Актобе со ссылкой на ее родных и подругу. Как утверждают родственники, полиция до сих пор не дала им полную информацию по гибели девушки, не сообщила о результатах экспертизы.

Есть 2 версии, говорится в публикации. Первая – девушку изнасиловали и убили. Вторая – был суицид, жительница Актобе выпала с 7-го этажа.

Из комментария к посту пресс-службы ДП Актюбинской области следует, что «по факту городской отдел полиции №1 зарегистрировал уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РК, то есть доведение до самоубийства». По делу назначен ряд экспертиз, расследование продолжается.

Ход расследования взяло на личный контроль руководство Департамента полиции области.

Иная информация разглашению не подлежит.

Ранее в городе Астане из окна 12-го этажа выпала женщина с ребенком.