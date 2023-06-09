Астанчанка с ребенком упали с 12-го этажа

Фото: Kazpravda.kz

Сегодня, 9 июня, в 14:19 на канал «102» поступил вызов о том, что по улице Сыганак из окна 12-го этажа выпала женщина с ребенком, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

На вызов прибыли сотрудники полиции.

«От полученных травм женщина скончалась на месте, ребенок умер в больнице. По данному факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат», – рассказали в полиции.

По информации столичного паблика, инцидент произошел в ЖК "City Lake". Кадры с места происшествия сделал фотокорреспондент Kazpravda.kz.