Своевременные шаги

Инициатива Президента Республики Казахстан о проведении досрочных выборов – не политический и имиджевый ход, а рациональный, правильный и своевременный шаг в нынешней политической ситуации.

Уверена, он укрепит политическую устойчивость власти и упрочит основы парламентской демократии.

Если говорить в целом, то политика Касым-Жомарта Токаева направлена на повышение устойчивости страны, на обеспечение ее движения вперед, на защиту конституционных прав граждан РК. Это движение к справедливому гражданскому обществу и эффективному, прозрачному государству при сохранении преемственности и предсказуемости.

Президент всегда подчеркивает, что система государственного управления должна стать реально клиентоориентированной, а главный клиент – граждане Казахстана. Самое главное – рес­публика стабильна во внут­ренней и внешней политике и относительно благополучна по сравнению с другими странами.

Благоприятные изменения коснулись и женской половины нашего общества, с которой я работаю ежедневно. С 1 января 2023 года решено увеличить период выплат по уходу за ребенком до полутора лет, пенсионный возраст для женщин зафиксирован на уровне 61 года. Это решение, безусловно, благоприятно скажется на здоровье всех женщин.

Импонирует то внимание, которое Касым-Жомарт Токаев уделяет вопросам обеспечения социальной справедливости и равных возможностей, его курс на обеспечение честных правил игры во всех сферах, на открытость и прозрачность, на противодействие коррупции, развитие человеческого капитала… Уверена, эти вопросы не оставляют равнодушными никого.

Коллектив КГУ «Анаға тағзым» готов, объединившись с соотечественниками, строить благополучное общество и справедливое государство, поддерживает инициативу о досрочных президентских выборах.