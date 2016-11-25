​Инициативы с социальным акцентом

Участники мероприятия рассмотрели вопросы развития институтов гражданского общества, сотрудничества власти, бизнеса и НПО, активизации сельских объединений, а также обсудили роль неправительственных организаций в жизни страны и их вклад в развитие социальной сферы и воспитание молодежи. Одна из важных проблем, которую выявили местные общественники, – высокая текучесть кадров.
По сообщению руководителя областного управления внутренней политики Рахии Турмаханбетовой, в области функционируют свыше 700 НПО, из них около 200 – активно действующие. Только за последние три года ими реализовано 460 социально значимых проектов. Между тем с 2004 года сумма, выделяемая на госзаказ, в регионе выросла в несколько десятков раз. Сегодня на Жамбылскую область предусмотрено 465 млн тенге.
Как отметил заместитель акима области Ерканат Манжуов, за 25 лет Независимости страна прошла большой путь. «Но на заре становления государственности мы еще не знали, каким будет наше общество сегодня, что нужно было делать для повышения гражданской активности. В этом смысле нужно отдать должное неправительственному сектору, который за многие годы стал связующим звеном между властью и обществом, полноправным партнером и помощником государства в решении многих важных вопросов и проблем», – сказал Е. Манжуов.
В то же время, по его мнению, предстоит выполнить еще немало работы, чтобы больше вовлечь население в общественные процессы, происходящие в стране. Он призвал всех быть более активными в повседневной жизни, чтобы каждый гражданин чувствовал себя комфортно.
В ходе форума награждены победители ярмарки социальных идей и проектов, а также выработан ряд рекомендаций. В завершение выбраны делегаты для участия в VII Республиканском гражданском форуме в Астане.