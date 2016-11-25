​Инициативы с социальным акцентом

Участники мероприятия рассмотрели вопросы раз­вития институтов гражданского общества, сотрудничест­ва власти, бизнеса и НПО, активизации сельских объеди­нений, а также обсудили роль неправительственных организаций в жизни страны и их вклад в развитие социальной сферы и воспитание молодежи. Одна из важных проблем, которую выявили местные общественники, – высокая текучесть кадров.

По сообщению руководителя областного управления внутренней политики Рахии Турмаханбетовой, в области функционируют свыше 700 НПО, из них около 200 – активно действующие. Только за последние три года ими реализовано 460 социально значимых проектов. Между тем с 2004 года сумма, выделяемая на госзаказ, в регионе выросла в несколько десятков раз. Сегодня на Жамбылскую область предусмотрено 465 млн тенге.

Как отметил заместитель акима области Ерканат Манжуов, за 25 лет Независимос­ти страна прошла большой путь. «Но на заре становления государственности мы еще не знали, каким будет наше общество сегодня, что нужно было делать для повышения гражданской активности. В этом смысле нужно отдать должное неправительственному сектору, который за многие годы стал связующим звеном между властью и обществом, полноправным партнером и помощником государства в решении многих важных вопросов и проблем», – сказал Е. Манжуов.

В то же время, по его мнению, предстоит выполнить еще немало работы, чтобы больше вовлечь население в общественные процессы, происходящие в стране. Он призвал всех быть более активными в повседневной жизни, чтобы каждый гражданин чувствовал себя комфортно.

В ходе форума награждены победители ярмарки социальных идей и проектов, а также выработан ряд рекомендаций. В завершение выбраны делегаты для участия в VII Республиканском гражданском форуме в Астане.