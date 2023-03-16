Инклюзивная кампания

В работе заседания, прошедшего под председательством члена Центральной избирательной комиссии Анастасии Щегорцовой, приняли участие члены Рабочей группы, территориальных избирательных комиссий, курирующие вопросы избирательных прав лиц с инвалидностью, представители местных исполнительных органов, Офиса уполномоченного по правам человека, политических партий, а также наблюдатели миссий БДИПЧ ОБСЕ и СНГ.

На заседании были рассмотрены различные вопросы, связанные с обеспечением прав избирателей с особыми потребностями.

Как отметила Анастасия Щегорцова, на одном из первых заседаний ЦИК РК после назначения выборов политическим партиям и иным общественным объединениям было рекомендовано при проведении предвыборной агитации учитывать потребности лиц с инвалидностью, чтобы они были полноценно вовлечены в важнейший политический процесс и могли получать всю информацию, необходимую им для принятия решения в день выборов. Кроме того, в Казахстане законодательно предусмотрена 30-процентная квота в партийных списках для кандидатов из числа молодежи, женщин и лиц с инвалидностью.

На заседании представители всех семи участвующих в выборах политических партий – «Amanat», «Ак жол», «Ауыл», НПК, «Байтақ», ОСДП и «Respublica» – рассказали о мерах, принятых по реализации рекомендаций Центризбиркома.

Так, партии изготавливают агитационные материалы с учетом потребностей лиц с инвалидностью (буклеты, снабженные шрифтом Брайля, например); проводят встречи с представителями общественных объединений инвалидов, семьями, воспитывающими особенных детей, избирателями, имеющими инвалидность; обеспечивают условия для лиц с инвалидностью в местах проведения агитационных мероприятий и так далее. Кроме того, партии предоставили информацию о наличии в их партийных списках кандидатов с инвалидностью и рассказали о работе, которую они проводят в рамках кампании.

Ранее в электоральных кампаниях в Казахстане фактически отсутствовала практика изготовления агитационных материалов с учетом потребностей избирателей с инвалидностью. Заслушав представителей партий, члены Рабочей группы отметили определенный прогресс в данном направлении.

Важный вопрос, поднятый в ходе заседания: обеспечение на избирательных участках условий для голосования избирателей с инвалидностью, содействие избирательным комиссиям в данной работе.

О мерах, принимаемых в этом направлении, доложили представители местных исполнительных органов. Кроме того, заведующая отделом по защите прав человека Национального центра по правам человека Жанар Бигалиева проинформировала участников заседания о результатах проверки доступности участков для голосования лиц с инвалидностью.

Также отдельным вопросом был рассмотрен ход выпуска трафаретов с использованием шрифта Брайля. Их экспертиза проведена ОО «Казахское общество слепых» и ОО «Еркіндік қанаты».

В завершение заседания Анастасия Щегорцова отметила, что в рамках электоральной кампании активная позиция в вопросах обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью необходима от всех заинтересованных сторон: политических партий и общественных объединений, выдвинувших кандидатов, самих кандидатов, государственных органов, членов избирательных комиссий.