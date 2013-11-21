Инновации входят в нашу жизнь

Один из ярких проектов последних лет – наш Международный университет информационных технологий, созданный в апреле 2009 года по поручению Президента РК для формирования индустриально-инновационного Казахстана. Учебное заведение за это время стало ведущим в Центрально-Азиатском регионе, занимает лидирующую роль в подготовке квалифицированных, признанных мировым сообществом специалистов для IT-индустрии.

Так как область информацион­ных технологий сама по себе требует инновационного подхода, мы учитываем этот момент в организации учебы наших студентов. Обучение ведется преимущественно на английском языке, произ­водственную практику ребята проходят с первого курса.

Международный университет информационных технологий создан в тесном сотрудничестве с iCarnegie – структурным подразделением университета Сarnegie Mellon (США). Именно его разработки в области языков программирования, робототехники, компьютерной лингвистики, разработки программ­ного обеспечения и других легли в основу нашей программы обучения. Поддерживаем партнерские отношения с ведущими IT-университетами Малайзии – University Kuala Lumpur, Limkokwing University, University Tenaga Nasional, другими вузами мира.

Ежегодно наши студенты демонстрируют высокие знания на респуб­ликанских, региональных и международных научных состязаниях по информационным технологиям. На базе вуза действуют лаборатории многих мировых компаний – лидеров в области IT-технологий, работает официальный центр компании Apple. Мы заручились поддержкой всех национальных структур, наладили сотрудничество со всеми телекоммуникационными фирмами страны.

К примеру, в нашем университете получают дополнительное обучение сотрудники Казахтелекома, эта же компания дает, в свою очередь, нам рекомендации по учебным курсам и программам для студентов.

В текущем году мы выпустили первых специалистов, из 320 человек почти все трудоустроены или продолжают обучение, 12 человек стали стипендиатами программы «Болашак». Наши студенты знают себе цену, они конкурентоспособны на отечественном рынке. Надо сказать, что задача нашего вуза – подготовка определенной критической массы людей с предпринимательским мышлением. Мы глубоко убеждены: IT-сфера должна не только обслуживать, но и создавать новые рабочие места, новые направления в экономике.

В этом плане нам есть чем гордиться: выпускниками нашего вуза были открыты пять компаний, четыре из них – самостоятельно, одна – по производству национальной клавиатуры – совместно с университетом. В настоящее время реализовано 3 000 клавиатур, они уже используются в отечественных школах. За последние годы за разработки наших студентов было получено 12 патентов и авторских свидетельств. Наш потенциал – около 70 актуальных научных проектов в различных сферах, начиная с информационной безо­пасности и заканчивая 3D-моделированием и робототехникой, и все это может приносить пользу реальному сектору экономики.

Один из проектов, которые мы активно разрабатываем, уже получил поддержку Министерства транспорта и коммуникаций. Наши ребята пытаются заменить привычный всем терминал в зале обслуживания ЦОНов на роботов.

Согласитесь, почти всегда возле терминала стоит работник ЦОНа, который разъясняет гражданам, как правильно пользоваться аппаратом, и наша задача – создать робота, который бы дал населению инструкции (мог адекватно ответить на все вопросы), содержал в себе элементы сканера, принтера и другой необходимой техники. Наша задача – перейти на новый уровень обслуживания, и население должно знать, что отечественные ученые могут развивать и такое высокотехнологичное направление, как робототехника.

У нас есть эскизы, разрабатываются корпус первого робота, программное обеспечение. До конца года мы должны сделать прототип машины, и в течение трех последующих месяцев в одном из крупных ЦОНов Алматы начнется его тестирование. Главное – нам нужно продумать качественное программное обеспечение, так как робот не имеет права ошибаться, обязан правильно и оперативно предоставлять информацию.

У наших студентов есть инновационные разработки и в других областях, которые, мы надеемся, скоро войдут в жизнь казахстанцев.

Дамир ШЫНЫБЕКОВ, ректор Международного университета информационных технологий, доктор экономических наук