Иностранец пытался вывезти незадекларированную валюту из Казахстана

Общество
149
Дана Аменова
корреспондент

Крупную сумму денег выявили у гражданина Турции, следовавшего по маршруту Актау – Баку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет госдоходов 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На таможенном посту «Курык» департамента государственных доходов по Мангистауской области, дислоцированного на одноименном международном морском порту, в ходе таможенного контроля сотрудниками таможенного поста совместном с пограничным нарядом у гражданина Турции 1966 г.р., следовавшего по маршруту Актау – Баку обнаружена незадекларированная валюта в сумме 14600 долларов США.

«Согласно статьи 150 Кодекса РК «О таможенном регулировании в РК» декларант несет ответственность в соответствии с законами РК за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных часть 3 пунктом 2 настоящей статьи», – напомнили в комитете госдоходов.

На правонарушителя составлен административный материал с наложением штрафа в размере 10 МРП.

#валюта #иностранец #декларация #комитет госходов

Популярное

Все
Меры поддержки бизнеса пересмотрело правительство РК
В Судане официально объявили о вспышке холеры
Почему приостановили съемки фильма «Алия», разъяснила Аида Балаева
Данилина вышла в основную сетку теннисного турнира в Мексике
В секторе Газа объявили эпидемию полиомиелита
Детеныша бурых капуцинов показали в зоопарке Алматы
Юный карагандинец стал многократным победителем гонок на квадрокоптерах
Предвещающего катаклизмы сельдяного короля нашли у берегов США
Очередное повреждение самолета Air Astana: десятки рейсов задержаны в Актобе
Подозреваемую в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России
Бектенов проверил исполнение поручений президента по развитию области Жетісу
Боевое знамя вручили бригаде территориальной обороны области Жетысу
Снимок со спутника показал стройплощадку высочайшего здания в мире
Токаев совершит государственный визит в Таджикистан
В Коннектикуте объявили ЧС из-за мощного наводнения
Команда Харрис наняла советника для работы с мусульманскими избирателями
Димаш Кудайберген готов максимально поддержать развитие туризма в Мангистау
Производство по регенерации растительных масел запустили в Астане
7-летнего мальчика изнасиловали в области Жетісу
Три новых суда заработают в Казахстане
До 2029 года в стране предстоит реконструировать более четырех тысяч километров дорог
Сильные дожди прогнозируют синоптики в ближайшие три дня
Предельные тарифы на свет повысят в сентябре
Гонка пройдет по горным шоссе
Торговца людьми задержали в Туркестанской области
Глава FlyArystan извинился перед мамой оставленной в аэропорту девочки
Сильная магнитная буря началась на Земле
Юный Тамерлан растет патриотом
Какие активы вернул Кайрат Сатыбалды государству – список от Антикора
Портрет Абая Кунанбаева написал осужденный в Кызылординской области
Олимпийские игры в Париже официально завершены
Более 30 человек стали жертвами наводнений в Индии
Столичный пожарный спас из огня 15-летнюю девочку – ВИДЕО
Сколько казахстанцев ищут работу
Казахстан завершил Олимпиаду-2024 с семью медалями
Танец жизни и природы показали артисты из Кореи в Астане
Сколько в Казахстане проживает людей
Цена золотых медалей Олимпиады в Париже достигла рекордного уровня
Международный день молодежи отмечают в Казахстане
Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Стал уютным заброшенный пляж
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона

Читайте также

Юный карагандинец стал многократным победителем гонок на кв…
Детеныша бурых капуцинов показали в зоопарке Алматы
Президент: «Наследие Сатпаева является уникальной сокровищн…
Конституционный суд передал в Национальную библиотеку Конст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]