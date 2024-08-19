Иностранец пытался вывезти незадекларированную валюту из Казахстана

Крупную сумму денег выявили у гражданина Турции, следовавшего по маршруту Актау – Баку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет госдоходов

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На таможенном посту «Курык» департамента государственных доходов по Мангистауской области, дислоцированного на одноименном международном морском порту, в ходе таможенного контроля сотрудниками таможенного поста совместном с пограничным нарядом у гражданина Турции 1966 г.р., следовавшего по маршруту Актау – Баку обнаружена незадекларированная валюта в сумме 14600 долларов США.

«Согласно статьи 150 Кодекса РК «О таможенном регулировании в РК» декларант несет ответственность в соответствии с законами РК за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных часть 3 пунктом 2 настоящей статьи», – напомнили в комитете госдоходов.

На правонарушителя составлен административный материал с наложением штрафа в размере 10 МРП.