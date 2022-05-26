Политика
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Юлия Полонская

Дипломаты оценили высокую прозрачность процесса

Представители дипломатических миссий, аккредитованные в Казахстане, отмечают высокую прозрачность процесса подготовки к предстоящему референдуму.

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров провели брифинг для представителей дипломатического корпуса.

– Правительство привержено проведению референдума самым справедливым и прозрачным образом в соответствии с лучшими демократическими стандартами, и мы надеемся, что наш народ поддержит широкомасштабные реформы, – отметил Мухтар Тлеуберди. – Опросы общественного мнения уже показывают поддерж­ку предлагаемых поправок и прогнозируют относительно высокую явку избирателей.

В общей сложности более 100 международных наблюдателей, в том числе представители миссий наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Организации тюркских государств, будут следить за ходом процесса, сообщил Нурлан Абдиров. Это показывает интерес зарубежных партнеров к важному для нашей страны событию, отметил он.

Аккредитация международных наблюдателей продлится до 18.00 30 мая, сообщил Нурлан Абдиров. Всего на респуб­ликанском референдуме будет задействовано 10 012 участков для голосования. В списки включено 11 млн 722 тыс. 536 граждан.

Кроме того, председатель ЦКР подчеркнул высокую открытость процесса подготовки к референдуму.

– Все заседания проводятся с участием СМИ, ведутся интернет-трансляции, осуществляется сотрудничество с независимыми организациями, экспертным сообществом и меж­дународными институтами. В рамках реализации концепции слышащего государства мои коллеги и я лично выезжали во все регионы страны и проводили открытые встречи с общественностью, в том числе для того, чтобы изучить мнения по вопросам совершенствования национального избирательного процесса, – сказал Нурлан Абдиров.

Высокую открытость подготовки процесса голосования отметили и представители дипломатических миссий.

– Я думаю, такие понятия, как транспарентность, система сдержек и противовесов, а также ответственность – это те основы, на которых базируется стремление вашей страны к Новому Казахстану, – подчеркнул посол Израиля в РК Эдвин Натан Ябо Глусман. – Мы, конечно, поддерживаем данный процесс, ведь это исторический момент для Казахстана, который повлияет на улучшение жизни в стране... Новый Казахстан – это место, куда мы хотим пригласить еще больше инвесторов.

По мнению посла Канады в Казахстане Алана Хамсона, Правительство нашей страны проявило амбициозность и энергию, за короткое время проведя масштабную работу по подготовке к голосованию.

– И это прекрасно, что были предприняты столь большие усилия, чтобы ответить на запросы населения, особенно после январских событий. Это огромная задача – внести поправки практически в одну треть Конституции. Но результаты позволят гражданам принять более активное участие в жизни страны. Теперь нужно проводить такую же масштабную работу, чтобы объяснить людям суть реформ, – считает Алан Хамсон.

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