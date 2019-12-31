Иностранцам разрешили находиться в Казахстане 30 дней без регистрации

Иностранцы смогут находиться в Казахстане без регистрации до 30 дней, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"По поручению Главы государства Министерством внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами согласован порядок регистрации иностранцев при пересечении границы. МВД отменяет временную регистрацию для всех категорий иностранных граждан, находящихся в РК до 30 суток. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности", который вступит в силу через 10 дней после опубликования в СМИ", - говорится в сообщении.
Принимающая сторона должна проинформировать миграционную службу о прибытии иностранного гостя в течение 3-х рабочих дней с момента въезда на территорию страны.
По данным МВД, процедура уведомления о пребывании иностранца в Казахстане на сегодняшний день максимально облегчена и не требует посещения отделов миграционной службы.
Для этого на визово-миграционном портале www.vmp.gov.kz
необходимо:
- заполнить сведения об иностранце, и при необходимости о его детях;
- подписать заполненную форму заявки с помощью ЭЦП;
- через 15 минут получить готовый документ, который будет храниться в Личном кабинете.
Данная услуга – бесплатная и предоставляется МВД с 2014 года. В текущем году ею воспользовалось 250 гостиниц, предоставив сведения о пребывании у них 110 000 иностранцев, отметили в пресс-службе.
При пребывании иностранного гражданина на территории Казахстана более 30 суток, принимающая сторона (гостиницы, хостелы, арендные квартиры, лечебно-профилактические учреждения и другие юридические и физические лица) обязана оформить гостю разрешение на временное пребывание.