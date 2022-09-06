Интересы государства важнее

Прозвучавшее 1 сентября Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» убедительно продемонстрировало, что для нашей страны наступил качественно новый этап политического развития. Президент вновь показал, что долгосрочные интересы государства для него важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния.

Глава государства не просто предложил провести президентские выборы осенью текущего года, а что важно и революционно, он озвучил идею однократного президентства. Безусловно, что публичное обнародование сроков и последовательности нового электорального цикла отвечает верности Президента принципам открытости в принятии решений. А инициатива, ограничивающая полномочия президента одним сроком, в случае ее принятия положит начало новой политической эпохе.

Многие современные президентские республики устанавливают ограничение по срокам для высших государственных постов. Так, политическая традиция оплота демократии США получила законодательное оформление в 1947 году принятием 22-й поправки к Конституции США, ратифицированной в 1951 году, которая запрещает занимать пост президента более двух сроков. Сторонники поправки доказывали, что без этого ограничителя президентская власть будет все больше напоминать диктатуру.

В истории США насчитывается 14 президентов (а всего их 46), которые управляли страной два срока. Традиция отказа от третьего срока была заложена первым президентом США – Джорджем Вашингтоном. Пришедшие после него Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон и Джеймс Монро также отказывались баллотироваться на третий срок. Они объясняли это тем, что хотя в Конституции не содержится соответст­вующих ограничений, они считают своим долгом не создавать традицию бесконечного удержания власти.

Лишь один президент за всю историю США – Франк­лин Рузвельт – преодолел этот предел. Известно, что Рузвельт четырежды побеждал на президентских выборах. При этом сам он неоднократно заявлял, что не собирается нарушать традицию и идти на третий срок. Однако обстоятельства оказались сильнее его. После смерти Рузвельта Конгресс США внес проект поправки к Конституции, которая по сей день ограничивает президентство двумя сроками.

В странах, в которых существует президентская власть, президент не может занимать свою должность сколько угодно, срок его полномочий всегда ограничен по причине того, что у него в руках сосредоточено слишком много полномочий, и нецелесообразно предоставлять их одному лицу на неопределенный срок. Поэтому во многих государствах президенту запрещают находиться у власти более двух сроков подряд.

Необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий президента назрела. Глава государства предложил установить ограничение мандата президента в один срок продолжительнос­тью семь лет без права переизбрания. Аргументы Президента заключаются в следующем: с одной стороны, семь лет – это достаточный период для реализации любой амбициозной программы, а с другой – ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития. Предлагаемая Президентом конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти, для этого необходимо установить цивилизованные принципы ее формирования и функцио­нирования. Новая президентская система значительно повысит доверие избирателей и тем самым укрепит политическую стабильность и устойчивое развитие общества.