Интернету в селах быть

В соответствии с «дорожной картой», подписанной между министерством и областным акиматом, 94% населенных пунктов области Абай до 2027 года обеспечат качественным широкополосным Интернетом.

В регионе насчитывается 331 населенный пункт, в том числе четыре города. 93 села не имеют доступа к Всемирной паутине. В минувшем году областной акимат начал работу по обеспечению Интернетом и связью населенных пунктов региона. В профильное министерство направлен список сел, до которых необходимо проложить волоконно-оптическую линию для улучшения сигнала сотовой сети и качества Интернета в рамках нацпроекта «Доступный Интернет».

– Естественно, есть объективные причины, по которым нельзя провес­ти Интернет в какое-то отдельно взятое село. К примеру, в поселке живут 50 человек, и тянуть туда оптоволокно невыгодно со всех точек зрения. Поэтому мы решили выйти из положения иначе, – рассказал Багдат Мусин. – Такие населенные пункты получат современный спутниковый Интернет.

Министр посетил технологический кластер Abai IT-Valley на базе Alikhan Bokeikhan University. Это региональное IT-сообщество – площадка для обучения, взаимодействия и внедрения разработок в сфере информацион­но-коммуникационных технологий. Среди проектов, разрабатываемых резидентами Abai IT-Valley, – виртуальная 3D- лаборатория, 3D-игрушки для детских садов, NFT-кроссовки, агромайнинг.

Глава ведомства также принял участие в открытии New ЦОНа в Семее. Его официальное название – Цифровой офис населения. Главная задача структуры – повышение цифровой грамотности населения.

Министр также встретился с населением ВКО в стенах ВКТУ им. Д. Серикбаева. В ходе встречи жители регио­на задали вопросы главе ведомства о работе сотовой связи, Интернета в населенных пунктах области.

Житель села Берель Катон-Карагайского района пожаловался на отсутствие Интернета, хотя в ауле есть базовая станция. На что представитель оператора мобильной связи «Теле-2» заявил, что Интернет подключат в течение двух месяцев.

– Из 363 населенных пунктов регио­на 197 не имеют мобильного Интернета. По предложению акима области Даниала Ахметова создали специальную «дорожную карту». Мы установим соответствующие антенны и решим вопрос мобильного Интернета до 2025 года, – сказал Багдат Мусин.

Он также отметил, что в 2022 году по стране было установлено 3 500 базовых станций.