Статьи Интервью телеканалу «Россия 24»

В ходе беседы Президент ответил на вопросы о значимости индустриально-инновационного развития страны, роли государства в экономике.

Также Нурсултан Назарбаев рассказал о перспективах сотрудничества государств Евразийского экономического союза, возможных перспективах взаимодействия ЕАЭС с другими межгосударственными экономическими объединения­ми и отдельными странами.



Глава государства отдельно остановился на вопросах ребрендинга столицы Казахстана, повышения образовательного уровня молодежи в республике, важности трехъязычия в образовательном процессе.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев подчеркнул актуальность комплексного подхода государств –участников ОДКБ для предотвращения возможных проявлений терроризма и экстремизма в Центральной Азии.



В завершение Глава государства пожелал творческих успехов телеканалу «Россия 24», сообщила пресс-служба Президента.

