"Инвестировать" в "КазМунайГаз" и "Тенгизшевройл" предлагают казахстанцам мошенники

Казахстанцев предостерегают от мошенников, прикрывающихся именами крупных нефтедобывающих компаний «КазМунайГаз» и «Тенгизшевройл», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях распространения в Интернете ложной информации от лжефинансовых компаний с предложениями к гражданам инвестировать деньги в крупные проекты, такие как нефтедобывающие компании «КазМунайГаз», «Тенгизшевройл», проект государственной цифровой платформы «Платформа Байтерек Инвест» и Kaspi bank с обещанием высокой и пассивной доходности.

Мошенники для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников.

«Вся подобная реклама является ложной, не соответствует действительности и имеет признаки финансовой пирамиды.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан Казахстана быть осторожными, не верить подобным сообщениям. Проверять каждую организацию в реестре Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РРФР и иных уполномоченных органах», – обратились в ведомстве к населению.