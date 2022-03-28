Свежий выпуск Инвестиции в будущее 28 марта 2022 г. 1:42 Валентина Мелехова, Костанайская область Строить общежития для студентов и частные школы предлагают бизнесу в рамках ГЧП. Идея возводить социально важные объекты в сотрудничестве государства и бизнеса не нова. И все же госорганы неустанно напоминают об интересе обеих сторон: государство получает современную инфраструктуру, а бизнес – компенсацию своих расходов на ее строительство, да еще и возможность заработать на объекте в течение нескольких лет, пока государство его выкупает. Таким образом в Костанае только в этом году открылись два крупных спортивных объекта – бассейн олимпийского класса и Ледовый дворец. Теперь вот предпринимателям предлагают обратить внимание на нужды образования. В регионе дефицит студенческих общежитий и мест в общеобразовательных школах, студенты вынуждены снимать жилье за баснословные деньги, а школьники – или учиться в три смены, или же ютиться по 40 человек в классе. Так вот МОН РК предлагает предпринимателям строить или реконструировать общежития и частные школы, при этом обязуется компенсировать затраты застройщика в течение нескольких лет. – До возведения общежития заключается договор между застройщиком и финансовым центром. Застройщику дается два года для строительства или реконструкции общежития. После ввода объекта в эксплуатацию мы размещаем госзаказ на каждое заселенное койко-место. В случае строительства – 122 МРП в год, в случае реконструкции – 47 МРП в год. Выплаты производятся ежемесячно на протяжении восьми лет. При этом первые 12 месяцев госзаказ выплачивается с учетом поправочного коэффициента, равного двум. К примеру, фактически проживают 100 человек, выплаты идут за 200. Но не более проектной мощности общежития, – разъяснил представитель АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки РК Диас Джамбулов. – Кроме того, помимо выплат от государства предприниматель может покрыть часть своих расходов на строительство или реконструкцию общежития за счет взимания арендной платы со студентов за проживание. Сегодня это около 15–30 тысяч тенге в зависимости от предоставленных условий. Таким образом, инвестор полностью покрывает свои затраты и в дальнейшем получает стабильную прибыль. Ведь общежития остаются в собственности у застройщика. Пожалуй, единственное условие – застройщик не имеет права менять целевое назначение объекта в течение 20 лет. Это минимальный срок эксплуатации зданий. Программа работает в Казахстане с 2018 года. За этот срок в стране ввели в эксплуатацию 120 общежитий на 30 тыс. мест, а в этом году планируется построить еще 32 дома студентов, в которых смогут проживать 11 тыс. человек. Аналогичная схема действует в случае с частными школами. Застройщику также выплачиваются расходы на амортизацию здания: при строительстве – 97 МРП, а при реконструкции – 47 МРП в год на каждое вновь введенное ученическое место. – Второй вид выплат осуществляется за организацию учебного процесса. Это порядка 532 тысяч тенге в год за одно ученическое место. Эти выплаты производятся ежемесячно. У инвестора остается право получения родительской платы за предоставление улучшенных условий пребывания ребенка в школе, – рассказал Диас Джамбулов. По истечении срока выплат от государства частные школы также остаются в собственности у инвестора. За 2019–2021 годы в Казахстане открыто 408 частных школ на 148 621 место. Лидерами считаются Алматы, где введено в строй 90 частных школ, Туркестанская область с 58 объектами и Шымкент, в котором построено 56 частных школ. Застройщики также могут воспользоваться дополнительными мерами государственной поддержки. В Казахстане действует механизм субсидирования банковских займов по строительству и реконструкции как общежитий, так и частных школ в размере 9% через фонд развития предпринимательства «Даму». В итоге конечная ставка будет составлять 6%. Для участия в проектах инвестору необходимо иметь капитал либо возможности для привлечения заемных средств, а также земельный участок.