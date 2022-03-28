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Инвестиции в будущее
Валентина Мелехова, Костанайская область

Строить общежития для студентов и частные школы предлагают бизнесу в рамках ГЧП.

Идея возводить социально важные объекты в сотрудничестве государства и бизнеса не нова. И все же госорганы неустанно напоминают об интересе обеих сторон: государство получает современную инфраструктуру, а бизнес – компенсацию своих расходов на ее строительство, да еще и возможность заработать на объекте в течение нескольких лет, пока государство его выкупает. Таким образом в Костанае только в этом году открылись два крупных спортивных объекта – бассейн олимпийского класса и Ледовый дворец.

Теперь вот предпринимателям предлагают обратить внимание на нужды образования. В регионе дефицит студенческих общежитий и мест в общеобразовательных школах, студенты вынуждены снимать жилье за баснословные деньги, а школьники – или учиться в три смены, или же ютиться по 40 человек в классе.

Так вот МОН РК предлагает предпринимателям строить или реконструировать общежития и частные школы, при этом обязуется компенсировать затраты застройщика в течение нескольких лет.

– До возведения общежития заключается договор между заст­ройщиком и финансовым цент­ром. Застройщику дается два года для строительства или реконструкции общежития. После ввода объекта в эксплуатацию мы размещаем госзаказ на каждое заселенное койко-мес­то. В случае строительства – 122 МРП в год, в случае реконструкции – 47 МРП в год. Выплаты производятся ежемесячно на протяжении восьми лет. При этом первые 12 месяцев госзаказ выплачивается с учетом поправочного коэффициента, равного двум. К примеру, фактически проживают 100 человек, выплаты идут за 200. Но не более проектной мощности общежития, – разъяснил представитель АО «Финансовый центр» Минис­терства образования и нау­ки РК Диас Джамбулов. – Кроме того, помимо выплат от государства предприниматель может покрыть часть своих расходов на строи­тельство или реконструкцию общежития за счет взимания арендной платы со студентов за проживание. Сегодня это около 15–30 тысяч тенге в зависимости от предоставленных условий. Таким образом, инвестор полностью покрывает свои затраты и в дальнейшем получает стабильную прибыль. Ведь общежития остаются в собственности у застройщика.

Пожалуй, единственное условие – застройщик не имеет права менять целевое назначение объекта в течение 20 лет. Это минимальный срок эксплуатации зданий.

Программа работает в Казахстане с 2018 года. За этот срок в стране ввели в эксплуатацию 120 общежитий на 30 тыс. мест, а в этом году планируется построить еще 32 дома студентов, в которых смогут проживать 11 тыс. человек.

Аналогичная схема действует в случае с частными школами. Застройщику также выплачиваются расходы на амортизацию здания: при строительстве – 97 МРП, а при реконструкции – 47 МРП в год на каж­дое вновь введенное ученическое место.

– Второй вид выплат осущест­вляется за организацию учебного процесса. Это порядка 532 тысяч тенге в год за одно ученическое место. Эти выплаты производятся ежемесячно. У инвестора остается право получения родительской платы за предоставление улучшенных условий пребывания ребенка в школе, – рассказал Диас Джамбулов.

По истечении срока выплат от государства частные школы также остаются в собственности у инвестора.

За 2019–2021 годы в Казахстане открыто 408 частных школ на 148 621 место. Лидерами считаются Алматы, где введено в строй 90 частных школ, Туркестанская область с 58 объектами и Шымкент, в котором построено 56 частных школ.

Застройщики также могут воспользоваться дополнительными мерами государственной поддерж­ки. В Казахстане действует механизм субсидирования банковских займов по строительству и реконструкции как общежитий, так и частных школ в размере 9% через фонд развития предпринимательства «Даму». В итоге конечная ставка будет составлять 6%.

Для участия в проектах инвес­тору необходимо иметь капитал либо возможнос­ти для привлечения заемных средств, а также земельный участок.

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