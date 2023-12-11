Три года инвестор не мог добиться строительства подъездных путей в ВКО

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По информации прокуратуры Восточно-Казахстанской области, в индустриальной зоне Усть-Каменогорска один из инвесторов завершает реализацию проекта по строительству торгово-производственного комплекса на сумму 2 млрд тенге. Ожидается, что это позволит обеспечить хранение и поставку медикаментов и медицинского оборудования для всей области.

Одна из проблем, влияющих на запуск проекта - строительство подъездных путей. Здесь ввиду крутого уклона дороги большие грузовые автомашины не могут добраться до склада хранения. Для решения этого вопроса на протяжении 3 последних лет инвестор неоднократно обращался в акимат города и области, но безрезультативно. Только после подключения прокуратуры к разрешению вопроса и проведенной выездной встречи на объекте, акимат города выделил бюджетные средства и начались работы по расширению подъездных путей и выравниванию поверхности автодороги.