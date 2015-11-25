​Инвесторы ТЭЦ предлагают построить

О необходимости строительства ТЭЦ-2 в Усть-Каменогорске речь ведется уже давно. Возведение стратегически важного объекта заложено в новой схеме теплоснабжения города на 2020 год с перспективой до 2030 года. Строительство теплоэнергоцентрали, оснащенной современным высокотехнологичным оборудованием, позволит ликвидировать имеющийся на сегодня дефицит теплоснабжения, обеспечит выработку дополнительной электроэнергии в необходимых объемах. Планируемая мощность будущей ТЭЦ составляет 300 МВт.

Немецкая инвестиционная фирма Global Invest Ltd совместно с энергостроительными компаниями E3P Group (Чехия) и North Trade Energy (Германия) предлагают свои услуги по возведению теплоэнергоцентрали и готовы инвестировать в проект собственные средства.

По словам коммерческого директора компании E3P Group Ондржея Штербака, совместный с деловыми партнерами план действий предполагает использование современных высоконадежных технологий, в которых нет места дымовым трубам, что благотворно скажется на состоянии экологии крупного промышленного центра страны.

Кстати, вышеназванные европейские компании имеют большой опыт строительства подобных объектов в Германии, Чехии, России и Пакистане. ТЭЦ-2 потенциальные инвесторы берутся возвести в течение трех с половиной лет. Глава региона пообещал зарубежным партнерам дать окончательный ответ после того, как они предоставят технико-экономическое обоснование проекта.