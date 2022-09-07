Общество
Ирбис с городской пропиской
Людмила Гордеева

Ученые обнаружили у снежных барсов, обитающих в алматинском регионе, уникальные экологические особенности.

Новые поведенческие свойства позволяют «снежным кошкам» жить практически в черте города и более терпимо относиться к людям. Но пока не понятно, во благо ли это редкому хищнику.

Алексей Грачев, заведующий лабораторией териологии (млекопитающие) центра мониторинга снежного барса, член Wildlife Without Borders, в ходе видеобрифинга рассказал о любопытных наблюдениях специалистов, которые позволяют считать, что в настоящее время ареал обитания снежного барса находится фактически в современных границах города.

– Заблуждение по отношению к снежным барсам – верить в то, что они живут высоко в горах в поясе вечного снега и ледников, – разуверяет ученый. – Последними исследованиями Института зоологии установлено, что в некоторых урочищах вокруг Алматы ирбисы встречаются уже на высоте 1 200 метров. Это примерно уровень городского горного парка Кок-Тобе. Так низко ирбисы спускаются в основном в зимнее время, но в местах, где фактор беспокойства со стороны человека минимален, эти хищники обитают и в летний период.

Есть научное предположение, что у ирбисов, обитающих вблизи мегаполиса, формируется поведенческий паттерн безбоязненного отношения к людям. Животные при определенном контакте с человеком, который не наносит им вреда, перестают воспринимать его, как врага. Во многом этому способствовал режим повышенной охраны. Горные ландшафты региона почти полностью защищены непрерывной сетью двух особо охраняемых природных территорий – Алматинского заповедника и Иле-Алатауского национального парка.

– Так получается, что снежные барсы живут, можно сказать, в границах Бостандыкского и Медеуского районов и являются жителями города. Из 40 особей снежного барса, обитающих в Иле-Алатауском нацпарке, в радиусе 30 километров от Алматы постоянно наблюдаются 23 особи, из них непосредственно в черте города – 5.

Наблюдения за популяцией ирбиса специалисты непрерывно ведут последние пять лет. Большим подспорьем в этом стали фотоловушки, которых в горах установлено около полусотни. Видеонаблюдение позволяет не только определять численность и половозрастной состав красно­книжных животных, но и следить за их размножением и состоянием здоровья. По уникальному рисунку на шкуре ученые идентифицировали отдельные особи и «выдали» им фотопаспорта. Кроме того, фотоловушки позволяют изучать те самые популяционные особенности и поведение животных, которые дают исследователям новые знания.

Например, наблюдения во время карантина COVID-19 весной 2020 года закончились довольно любопытными результатами.

– Доступ туристов в горы из-за карантинных мер был ограничен, – напоминает Алексей Грачев. – Снежные барсы и другие редкие хищники, такие как тянь-шаньский бурый медведь, туркестанская рысь, начали появляться в местах, где обычно бывает много людей. Животные стали возвращаться на свои привычные места обитания, из которых их вытеснил человек еще несколько десятилетий назад.

Но уже в 2021 году исследователи получили совсем другую картину. После карантина в мес­тах обитания снежного барса произошел небывалый наплыв отдыхаю­щих. Для экосистемы это стало большим стрессом, ирбисы в итоге перестали появляться даже в тех местах, где ученые наблюдали их ежегодно до пандемии.

Словом, как бы хищник ни привык к соседству с человеком, от своих природных инстинктов он едва ли избавится и будет по-прежнему тяжело переживать грубое вторжение в ареал своего обитания. Поэтому сохранение и обеспечение устойчивого существования этого вида остается долгом людей, живущих по соседству с редким представителем фауны.

Алексей Грачев рекомендует регулировать поток туристов в горах близ мегаполиса согласно территориальной и временной динамике жизни популяций диких животных.

– Например, в зимний период с установлением высокого снежного покрова копытные животные, а вместе с ними и хищные спускаются в нижние пояса гор, – объясняет свое предложение ученый. – Круглогодичное и стихийное пребывание людей в горах ограничивает доступ животных к зимним местам обитания. Из-за сильнейшего фактора беспокойства животные вынуждены использовать труднодоступные и малопригодные участки, что сокращает шансы их выживания. В этой связи необходимо ограничить рекреационно-туристическую деятельность в зимнее время.

Кроме того, специалист рекомендует регламентировать посещение популярных туристических троп в ущельях Аюсай, Проходное (Алма-Арасан), БАО, Чин-Тургень, Каскелен в период размножения снежных барсов – с января по апрель.

Снежный барс пока еще находится под угрозой полного исчезновения, вид внесен в Крас­ный список Международного союза охраны природы, а также в нацио­нальные Красные книги всех 12 стран своего ареала. В середине прошлого века численность ирбиса в нашей стране начала стремительно сокращаться, и уже к 1980-м годам упала до 200 особей. В настоящее время в стране обитает 140–180 снежных барсов.

Популярное

Все
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце
«Точечные эксперименты» градостроительства
А вы знали, что, даже если съедать по одному яблоку в день, потребуется около 20 лет, чтобы попробовать каждый из более чем 7 тыс. их сортов?
Вода нуждается в защите
Огонь в степи
Звезды собираются в дорогу
Ирбис с городской пропиской
Сильные духом
Это и наша боль
Школьный специалист по компьютерной технике  рассчитался по букмекерским ставкам ученическими ноутбуками
«Астана» в погоне за «Актобе»
На таких село держится
Огонь в степи
Огородный фей
Очередной этап реформ
Снос этажом красен!
Больше получаешь – больше отдаешь
Пока не везет
Это только начало
Вечнозеленой память наша будет
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Умер Михаил Горбачев
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Головкин обратился к судьям третьего боя с Канело
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
В Air Astana сообщили о задержке двух рейсов: в створку шасси самолета попала птица
Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК

Читайте также

Мажилис , Общество
На вопрос о дате президентских выборов и перспективе участи…
Общество
Новые виды виз внедрят в Казахстане
Общество
Задержаны 11 участников транснациональных преступных групп
Общество
Информацию о ставках налога на роскошь прокомментировал Ком…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]