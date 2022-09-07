Ирбис с городской пропиской

Ученые обнаружили у снежных барсов, обитающих в алматинском регионе, уникальные экологические особенности.

Новые поведенческие свойства позволяют «снежным кошкам» жить практически в черте города и более терпимо относиться к людям. Но пока не понятно, во благо ли это редкому хищнику.

Алексей Грачев, заведующий лабораторией териологии (млекопитающие) центра мониторинга снежного барса, член Wildlife Without Borders, в ходе видеобрифинга рассказал о любопытных наблюдениях специалистов, которые позволяют считать, что в настоящее время ареал обитания снежного барса находится фактически в современных границах города.

– Заблуждение по отношению к снежным барсам – верить в то, что они живут высоко в горах в поясе вечного снега и ледников, – разуверяет ученый. – Последними исследованиями Института зоологии установлено, что в некоторых урочищах вокруг Алматы ирбисы встречаются уже на высоте 1 200 метров. Это примерно уровень городского горного парка Кок-Тобе. Так низко ирбисы спускаются в основном в зимнее время, но в местах, где фактор беспокойства со стороны человека минимален, эти хищники обитают и в летний период.

Есть научное предположение, что у ирбисов, обитающих вблизи мегаполиса, формируется поведенческий паттерн безбоязненного отношения к людям. Животные при определенном контакте с человеком, который не наносит им вреда, перестают воспринимать его, как врага. Во многом этому способствовал режим повышенной охраны. Горные ландшафты региона почти полностью защищены непрерывной сетью двух особо охраняемых природных территорий – Алматинского заповедника и Иле-Алатауского национального парка.

– Так получается, что снежные барсы живут, можно сказать, в границах Бостандыкского и Медеуского районов и являются жителями города. Из 40 особей снежного барса, обитающих в Иле-Алатауском нацпарке, в радиусе 30 километров от Алматы постоянно наблюдаются 23 особи, из них непосредственно в черте города – 5.

Наблюдения за популяцией ирбиса специалисты непрерывно ведут последние пять лет. Большим подспорьем в этом стали фотоловушки, которых в горах установлено около полусотни. Видеонаблюдение позволяет не только определять численность и половозрастной состав красно­книжных животных, но и следить за их размножением и состоянием здоровья. По уникальному рисунку на шкуре ученые идентифицировали отдельные особи и «выдали» им фотопаспорта. Кроме того, фотоловушки позволяют изучать те самые популяционные особенности и поведение животных, которые дают исследователям новые знания.

Например, наблюдения во время карантина COVID-19 весной 2020 года закончились довольно любопытными результатами.

– Доступ туристов в горы из-за карантинных мер был ограничен, – напоминает Алексей Грачев. – Снежные барсы и другие редкие хищники, такие как тянь-шаньский бурый медведь, туркестанская рысь, начали появляться в местах, где обычно бывает много людей. Животные стали возвращаться на свои привычные места обитания, из которых их вытеснил человек еще несколько десятилетий назад.

Но уже в 2021 году исследователи получили совсем другую картину. После карантина в мес­тах обитания снежного барса произошел небывалый наплыв отдыхаю­щих. Для экосистемы это стало большим стрессом, ирбисы в итоге перестали появляться даже в тех местах, где ученые наблюдали их ежегодно до пандемии.

Словом, как бы хищник ни привык к соседству с человеком, от своих природных инстинктов он едва ли избавится и будет по-прежнему тяжело переживать грубое вторжение в ареал своего обитания. Поэтому сохранение и обеспечение устойчивого существования этого вида остается долгом людей, живущих по соседству с редким представителем фауны.

Алексей Грачев рекомендует регулировать поток туристов в горах близ мегаполиса согласно территориальной и временной динамике жизни популяций диких животных.

– Например, в зимний период с установлением высокого снежного покрова копытные животные, а вместе с ними и хищные спускаются в нижние пояса гор, – объясняет свое предложение ученый. – Круглогодичное и стихийное пребывание людей в горах ограничивает доступ животных к зимним местам обитания. Из-за сильнейшего фактора беспокойства животные вынуждены использовать труднодоступные и малопригодные участки, что сокращает шансы их выживания. В этой связи необходимо ограничить рекреационно-туристическую деятельность в зимнее время.

Кроме того, специалист рекомендует регламентировать посещение популярных туристических троп в ущельях Аюсай, Проходное (Алма-Арасан), БАО, Чин-Тургень, Каскелен в период размножения снежных барсов – с января по апрель.

Снежный барс пока еще находится под угрозой полного исчезновения, вид внесен в Крас­ный список Международного союза охраны природы, а также в нацио­нальные Красные книги всех 12 стран своего ареала. В середине прошлого века численность ирбиса в нашей стране начала стремительно сокращаться, и уже к 1980-м годам упала до 200 особей. В настоящее время в стране обитает 140–180 снежных барсов.