Позаботься о птицах – построй скворечник! Статьи 27 апреля 2024 г. 3:41 68 Асет Сыздыков С приходом весны многие птицы возвращаются в столицу из теплых краев. Они заселяют парки и скверы. Чтобы пернатым было тепло и уютно, важно подготовить им «жилье». фото пресс-службы столичного акимата Этим вопросом озаботились столичные школьники, приняв участие в экологической акции «Сделай свой скворечник». Ученики школы-лицея № 84 смастерили деревянные птичьи домики и вместе с родителями установили их в парках «Жетысу» и «Жеруйык». Ученик Канат Али бережно держит скворечник, рядом с ним отец Женис. – Мой сын учится в третьем классе. Считаю, что такие акции полезны для развития ребенка: я сделал только заготовки, а он собрал скворечник сам. И для семейного общения хорошо, когда отец и сын работают сообща, вместе проводят время, и для города – доброе дело, – сказал Женис. Пока дети и родители устанавливали на деревьях скворечники, вокруг уже летали птицы. Похоже, они присматривали себе домики для заселения. Мероприятие прошло в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка», которая стартовала 13 апреля и продлится до 11 мая. Жители столицы активно убирают мусор и благоустраивают дворы жилых домов, школ, больниц, парки. Во всех школах, колледжах и вузах проходят экопроекты, встречи, конкурсы, челленджи. Как сообщает столичный акимат, каждая неделя акции имеет свою тематику. Так, эта неделя носит название «Жасыл аймақ» и посвящена посадке деревьев, благоустройству парков и побелке насаждений. Последующая неделя «Өнегелі ұрпақ» будет посвящена уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых. В последнюю неделю под названием «Мөлдір бұлақ» активисты будут очищать от мусора окрестности рек и озер. Масштабно ведут работу и коммунальные службы: убирают улицы и скверы, промывают дороги и тротуары, очищают ливневые сети и арыки, сажают цветы и деревья. – Глава государства говорил о важности проведения кампании по очистке и озеленению улиц, дворов и приведению в порядок дорог. Уверен, что этот призыв будет поддержан трудовыми коллективами, субъектами МСБ, образовательными и медицинскими учреждениями и неравнодушными горожанами – всеми, кто искренне любит нашу Астану! – отметил председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов. #акимат #акция #экология #птицы #скворечник