Позаботься о птицах – построй скворечник!

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Асет Сыздыков

С приходом весны многие птицы возвращаются в столицу из теп­лых краев. Они заселяют парки и скверы. Чтобы пернатым было тепло и уютно, важно подготовить им «жилье».

фото пресс-службы столичного акимата

Этим вопросом озаботились столичные школьники, приняв участие в экологической акции «Сделай свой скворечник». Ученики школы-лицея № 84 смастерили деревянные птичьи домики и вместе с родителями установили их в парках «Жетысу» и «Жеруйык».

Ученик Канат Али бережно держит скворечник, рядом с ним отец Женис.

– Мой сын учится в третьем классе. Считаю, что такие акции полезны для развития ребенка: я сделал только заготовки, а он собрал скворечник сам. И для семейного общения хорошо, когда отец и сын работают сообща, вместе проводят время, и для города – доброе дело, – сказал Женис.

Пока дети и родители устанавливали на деревьях скворечники, вокруг уже летали птицы. Похоже, они присматривали себе домики для заселения.

Мероприятие прошло в рамках респуб­ликанской экологической акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка», которая стартовала 13 апреля и продлится до 11 мая. Жители столицы активно убирают мусор и благоустраи­вают дворы жилых домов, школ, больниц, парки. Во всех школах, колледжах и вузах проходят экопроекты, встречи, конкурсы, челленджи.

Как сообщает столичный акимат, каж­дая неделя акции имеет свою тематику. Так, эта неделя носит название «Жасыл аймақ» и посвящена посадке деревьев, благоустройству парков и побелке насаж­дений. Последующая неделя «Өнегелі ұрпақ» будет посвящена уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых. В последнюю неделю под названием «Мөлдір бұлақ» активисты будут очищать от мусора окрестности рек и озер.

Масштабно ведут работу и коммунальные службы: убирают улицы и скверы, промывают дороги и тротуары, очищают ливневые сети и арыки, сажают цветы и деревья.

– Глава государства говорил о важности проведения кампании по очистке и озеленению улиц, дворов и приведению в порядок дорог. Уверен, что этот призыв будет поддержан трудовыми коллективами, субъектами МСБ, образовательными и медицинскими учреждениями и неравнодушными горожанами – всеми, кто искренне любит нашу Астану! – отметил председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов.

#акимат #акция #экология #птицы #скворечник

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