Долгая дорога домой

В селе Зубаир Бородулихинского района состоялась церемония перезахоронения останков солдата Красной армии – уроженца этого села Оразгали Белюбаева. Он погиб на фронте в 1944 году и только спустя 80 лет вернулся на родную землю.

Оразгали Белюбаев родился в 1908 году. В августе 1941-го был призван на фронт Бельагачским районным военкоматом. Он погиб у деревни Старая Русса Новгородской области. Его считали пропавшим без вести до тех пор, пока в октяб­ре 2024 года останки солдата не были обнаружены российским поисковым объединением «Медведь».

Информация о найденном бойце была передана в Казахстан командиру павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александру Шитову, который связался с коллегами из облас­ти Абай. Именно здесь в составе областного поис­кового отряда «Ерлік-Даңқ» под руководством Армана Муканова началась кропотливая работа по розыс­ку родственников солдата. Волонтеры, школьники, архивисты и краеведы объединили усилия. В итоге установлено, что у Оразгали Белюбаева не было детей, но живы потомки его братьев. В Военно-пат­риотическом музее Министерства обороны РК в Астане 28 апреля состоялась церемония передачи останков солдата родным. А 3 мая Оразгали Белюбаев обрел покой в родной земле.

Церемония в селе Зубаир прошла с соблюдением воинских почестей. С приветственным словом к жителям района обратился Генеральный консул Российской Федерации в Республике Казахстан Алан Хетагуров. Он выразил глубокую признательность поисковикам и государственным структурам обеих стран за огромную работу по увековечению памяти павших воинов.

Александр Шитов подчеркнул важность сохранения памяти:

– Мы, поколение XXI века, должны помнить, что именно наши деды принесли мир и спокойствие. И пока мы храним память – герои живы.

Решением наградной комиссии Благо­творительного военно-патриотического фонда «Застава Святого Ильи Муромца» Оразгали Белюбаев был посмерт­но награжден медалью «Шагнувший в бессмертие».

Это нужно живым

Не вернувшихся с фронта ищут до сих пор. В прошлом году семейчане приняли участие в поисковых работах в Беларуси. О деятельности поисковых отрядов рассказали во время краеведческой гостиной, организованной обществом «Прииртышье».

– В Казахстане поисковые отряды начали активно развиваться в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Основные направления их работы – поиск останков погибших солдат, восстановление имен. Для этого поисковики используют архивные документы, свидетельства ветеранов и старые карты. Они стремятся увековечить память о каж­дом бойце, не забывая ни одного имени. Поисковики участвуют в восстановлении мемориалов и памятников, устанавливают памятные знаки на месте массовых захоронений, – рассказала ведущая крае­ведческой гостиной Наталия Гидулян.

Занимаются поисковики образовательной и просветительской работой. Организовывают встречи, выставки, рассказывают о подвигах солдат. В Семипалатинске одним из основателей поисковых отрядов был Виктор Иванович Гущин. Он внес значительный вклад в развитие поискового дела не только у нас в городе, но и в стране. Еще в 1950-х годах он соз­дал в Семипалатинском медицинском училище, где преподавал, историко-крае­ведческий отряд «Поиск». Молодежь, занимающаяся спортивным туризмом, могла сочетать походы с краеведческими и познавательно-историческими работами. Сначала было решено восстановить историю самого училища. Члены клуба собирали сведения о преподавателях и студентах, которые добровольцами ушли на фронт. Начали переписку, организовали походы по России, Украине, Белоруссии. В тот период много сил и времени отдано Виктором Ивановичем работе с учащимися: подготовка к различным соревнованиям осуществлялась параллельно с работой клуба «Поиск», который благодаря патронажу ДОСААФ обрел статус республиканского.

Его дело продолжается и сегодня. В области Абай организован поисковый областной отряд «Ерлік-Даңқ». Учителя истории из Бородулихинского райо­на Арман Муканов, Ернур Кубенов и Сергей Декснер в прошлом году приняли участие в поисковых работах в Беларуси и нашли останки шести советских бойцов. Сейчас ведется работа по установлению их личности, а также мест призыва. Не исключено, что призваны они были из Казахстана, так как в этой местности, в деревне Понизовье, воевали дивизии, сформированные в Прииртышье и Семипалатинске.

– Александр Шитов пригласил нас на поисковые работы. Мы поселились на окраине деревни Понизовье у одной старушки – бабы Юли. Она была ребенком в годы войны и рассказывала нам о том, что помнит, – говорит Сергей Декснер. – Так совпало, что мы там были накануне 80-летия освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков. Работали с большим металлоискателем, который может обнаружить каску, автомат, если это санитарное захоронение, то колючую проволоку. Затем прощупывали территорию специальными щупами, и если раздавался глухой звук, то мы понимали – найдены останки. Так обнаружили останки шести бойцов, с нами работавший 52-й специализированный батальон из Беларуси – 11 бойцов. А перед этим мы нашли колючую проволоку, то есть это было санитарное захоронение. Когда войска продвигались вперед, то убитых хоронили таким образом: окоп засыпали, забирали опознавательные знаки, медальоны. Это делалось с расчетом вернуться и предать павших земле как положено. Но военное и послевоенное время внесли свои коррективы, – рассказывает Сергей Декснер.

При обнаружении останков делается небольшой раскоп глубиной в метр. Копают вручную, чтобы избежать повреждений. После поднятия делается опись, затем все передается белорусским властям. Идентифицировать останки не удалось, их с почестями захоронили в братской могиле там же, в Беларуси.

– Мы интересовались, можно ли определить по останкам возраст, пол погибших. Да, оказывается, можно. Это оказались мужчины 20–25 лет, другому бойцу немного за 50. И я сказал ребятам: вы представляете, мы сейчас подняли бойцов, а фактически это наши ровес­ники, – говорит Сергей Декснер.

Попадаются и останки немецких солдат. Поисковики передают их представителям немецкого союза в Беларуси.

По словам заместителя председателя областного совета ветеранов и руководителя поискового отряда Армана Муканова, информацию о погибших воинах можно найти в Книге памяти, но где именно они похоронены, неизвестно. Неизвестно и то, сколько санитарных захоронений еще обнаружат поисковые отряды. Великая Отечественная война – трагическая страница для всех народов бывшего Советского Союза. Поисковая работа, которую ведет отряд, продолжается. Это нужно нам, живым.