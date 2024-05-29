Искусственное сердце имплантируют в Шымкенте

Это дорогостоящее оперативное вмешательство, позволяющее человеку продолжать полноценную жизнь. Стоимость операции по имплантации искусственного левого желудочка сердца составляет 77 млн тенге. Вспомогательное механическое устройство обеспечивает достаточное кровообращение и поддерживает работу важного органа. Высокотехнологичная медицинская помощь позволяет продлить жизнь гражданам, страдающим хроничес­кой сердечной недостаточностью, или дождаться трансплантации донорского сердца.

Операция по замене органов в Центре сердца впервые проведена в 2023 году. Она прошла успешно. В рамках системы обязательного социального медицинского страхования в прошлом году в шымкентском Центре сердца проведено более 5 тыс. сложных операций.

В клинике, рассчитанной на 138 коек, работают около 40 квалифицированных кардиологов, кардио­хирургов, аритмологов. Операции на открытом сердце, установка стента и методы коронарографического обследования при выявлении ишемической болезни сердца способствуют снижению смертности населения.