Искусственное сердце имплантируют в Шымкенте

Свежий выпуск
2
Любовь Доброта

За счет средств ОСМС 13 пациентам проведена операция по имплантации искусственного сердца.

фото из архива "КП"

Это дорогостоящее оперативное вмешательство, позволяющее человеку продолжать полноценную жизнь. Стоимость операции по имплантации искусственного левого желудочка сердца составляет 77 млн тенге. Вспомогательное механическое устройство обеспечивает достаточное кровообращение и поддерживает работу важного органа. Высокотехнологичная медицинская помощь позволяет продлить жизнь гражданам, страдающим хроничес­кой сердечной недостаточностью, или дождаться трансплантации донорского сердца.

Операция по замене органов в Центре сердца впервые проведена в 2023 году. Она прошла успешно. В рамках системы обязательного социального медицинского страхования в прошлом году в шымкентском Центре сердца проведено более 5 тыс. сложных операций.

В клинике, рассчитанной на 138 коек, работают около 40 квалифицированных кардиологов, кардио­хирургов, аритмологов. Операции на открытом сердце, установка стента и методы коронарографического обследования при выявлении ишемической болезни сердца способствуют снижению смертности населения.

#медицина #Шымкент #сердце #операция #имплантация

Популярное

Все
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
Искалеченному журавлю сделали операцию
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
Когда наступает старость?
Музей Карлага организовал театрализованную экскурсию, показав страшную суть политических репрессий
В Шымкенте операторов домофонов уличили в картельном сговоре
Акмолинцы продолжают верить фирмам, якобы предоставляющим медуслуги
Магазины «у дома» отказываются торговать продуктами из стабфонда
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
Ливневки нужно строить вместе с городом
В Конаеве прошел первый этап Qazaq marathon
Региональный вуз – лучший выбор для обладателей «Алтын белгi»
Свыше 200 юных боксеров приняли участие в престижном соревновании
Насыщенная развлекательная программа подготовлена для детей
В Приаралье подвели итоги экологической акции «Таза Қазақстан»
Более одного миллиарда тенге возвращено гражданам
При создании прочного промышленного каркаса упор будет сделан на новых технологиях
Страсти по Софье
В Таразе взялись за освещение улиц
Скользкую плитку заменит асфальт
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
У Казахстана уникальный культурный код
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
Ранние овощи начали поставлять в Кызылординскую область
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
О подходах к проблемам, поднятым Президентом на третьем Национальном курултае, высказался известный криминолог Куат Рахимбердин
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Отдохнуть от воды у… воды
Активисты собрали более пяти тысяч тонн мусора
Чистое село – чистая страна
Домой вернулись все

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]