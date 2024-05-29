Искусственное сердце имплантируют в Шымкенте Свежий выпуск 29 мая 2024 г. 5:40 2 Любовь Доброта За счет средств ОСМС 13 пациентам проведена операция по имплантации искусственного сердца. фото из архива "КП" Это дорогостоящее оперативное вмешательство, позволяющее человеку продолжать полноценную жизнь. Стоимость операции по имплантации искусственного левого желудочка сердца составляет 77 млн тенге. Вспомогательное механическое устройство обеспечивает достаточное кровообращение и поддерживает работу важного органа. Высокотехнологичная медицинская помощь позволяет продлить жизнь гражданам, страдающим хронической сердечной недостаточностью, или дождаться трансплантации донорского сердца. Операция по замене органов в Центре сердца впервые проведена в 2023 году. Она прошла успешно. В рамках системы обязательного социального медицинского страхования в прошлом году в шымкентском Центре сердца проведено более 5 тыс. сложных операций. В клинике, рассчитанной на 138 коек, работают около 40 квалифицированных кардиологов, кардиохирургов, аритмологов. Операции на открытом сердце, установка стента и методы коронарографического обследования при выявлении ишемической болезни сердца способствуют снижению смертности населения. #медицина #Шымкент #сердце #операция #имплантация