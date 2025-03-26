Испания не будет переводить часы на летнее время

Европа
6
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В ближайшее воскресенье страна может в последний раз перейти на летнее время, переведя стрелки на один час вперед

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В пиренейском королевстве переход с зимнего на летнее время начал практиковаться с 1974 года - в ответ на нефтяной кризис, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Дискуссии о необходимости перехода с зимнего времени на летнее и обратно ведутся в пиренейском королевстве уже несколько лет. Данный вопрос выносился и на общеевропейское обсуждение, но в 2018 году Еврокомиссия, предложив отказаться от этой практики, отдала на откуп странам-членам сообщества решение, как им жить дальше. Из-за отсутствия консенсуса практическое решение было отложено на неопределенный срок.

В Испании споры тоже не утихают. Тем не менее, власти предварительно запланировали отказ от перевода стрелок часов на 2026 год.

В пиренейском королевстве переход с зимнего на летнее время начал практиковаться с 1974 года - в ответ на нефтяной кризис. Власти пытались таким образом снизить потребление энергии и более эффективно использовать световой день. Но регулярно переводить стрелки два раза в года в Испании начали в 1981 году.

Согласно последним исследованиям, переход на летнее время приводит к нарушению биологических ритмов, что в свою очередь вызывает усталость, сонливость и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Наибольшую опасность перевод стрелок представляет для детей и пожилых людей.

Что касается экономии электроэнергии, то в 2015 году Институт диверсификации и сбережения энергии подсчитал, что изменение времени позволяет экономить порядка пяти процентов энергии. Однако, как теперь утверждают власти, из-за изменений в вопросах энергоэффективности, переход на летнее время иначе влияет на потребление электроэнергии.

 

#ЕС #Испания #часы #летнеевремя

Популярное

Все
Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде
Отбор на ЧМ - 2026: Казахстан обыграл Лихтенштейн
Правительству США предоставят в аренду землю в Алматы
Три медали завоевали казахстанцы в первый день ЧА по греко-римской борьбе
Президент Словении посетит Казахстан
Юношеская сборная Казахстана U-17 переиграла сверстников из Литвы
Лукашенко стал президентом Беларуси в седьмой раз
Как в Казахстане решают проблему ТБО
Аида Балаева опровергла слухи о «Казахфильме»
Иммунитет, освобождение от налогов, право на создание фондов – изменения в деятельности СВМДА
Депутат Мажилиса обратила внимание на развитие цифровых активов в Казахстане
Средства на нужды недееспособных нерационально расходовали в Карагандинской области
Рекордную компенсацию получит ожидавший полвека казнь японец
До 500 тыс. евро получат работники Mercedes за добровольное увольнение
Девушка повредила позвоночник на батуте в Караганде
Казахстан и Кыргызстан будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Гвардейцы предотвратили распространение пожара в Астане
На 14 млрд тенге нарушили экологическое законодательство за два года в Казахстане
Группу профессиональных щипачей разоблачили в Алматы
Угрозу подтопления 25 домов устранили в Акмолинской области
Точкой роста должен стать туризм
Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Декада Наурызнама: День национального спорта отмечает Казахстан
К другим прицениться, свое показать
Так звучит дружба
Укрепляя обороноспособность страны
Семипалатинец Василий Фоминых – участник Парада Победы
Глава государства осмотрел ярмарку ремесел в этноауле
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Сегодня казахстанцы отмечают Жаңару күні
Ерлан Аккенженов назначен министром энергетики РК
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
Образ будущего страны
От прямого субсидирования к льготному кредитованию
«Поменять коленку» можно в Улытау
День сближения сердец
Переселение должно быть под контролем
Юбилейная выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева открылась в Алматы
Массаж и ЛФК с доставкой на дом
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
В столице прошел ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын-2025»
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства

Читайте также

До 500 тыс. евро получат работники Mercedes за добровольное…
Президент Словении посетит Казахстан
Аэропорт Хитроу закрыли из-за пожара
В итальянском Орбетелло массовое нашествие мошек

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]