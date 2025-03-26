Испания не будет переводить часы на летнее время

В ближайшее воскресенье страна может в последний раз перейти на летнее время, переведя стрелки на один час вперед

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В пиренейском королевстве переход с зимнего на летнее время начал практиковаться с 1974 года - в ответ на нефтяной кризис, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Дискуссии о необходимости перехода с зимнего времени на летнее и обратно ведутся в пиренейском королевстве уже несколько лет. Данный вопрос выносился и на общеевропейское обсуждение, но в 2018 году Еврокомиссия, предложив отказаться от этой практики, отдала на откуп странам-членам сообщества решение, как им жить дальше. Из-за отсутствия консенсуса практическое решение было отложено на неопределенный срок.

В Испании споры тоже не утихают. Тем не менее, власти предварительно запланировали отказ от перевода стрелок часов на 2026 год.

В пиренейском королевстве переход с зимнего на летнее время начал практиковаться с 1974 года - в ответ на нефтяной кризис. Власти пытались таким образом снизить потребление энергии и более эффективно использовать световой день. Но регулярно переводить стрелки два раза в года в Испании начали в 1981 году.

Согласно последним исследованиям, переход на летнее время приводит к нарушению биологических ритмов, что в свою очередь вызывает усталость, сонливость и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Наибольшую опасность перевод стрелок представляет для детей и пожилых людей.

Что касается экономии электроэнергии, то в 2015 году Институт диверсификации и сбережения энергии подсчитал, что изменение времени позволяет экономить порядка пяти процентов энергии. Однако, как теперь утверждают власти, из-за изменений в вопросах энергоэффективности, переход на летнее время иначе влияет на потребление электроэнергии.