Министр энергетики Испании Сара Аагесен объявила о решении высвободить 11,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов в течение 90 дней, сообщает местная газета El Pais

Министр энергетики отметила, что высвобождение пройдет в несколько этапов, первая фаза ожидается через 15 дней, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

На прошлой неделе, согласно релизу министерства энергетики США, 32 страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) "единогласно согласились с просьбой президента Трампа снизить цены на энергоносители путем скоординированного высвобождения 400 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из своих соответствующих резервов".

Ранее власти Японии приняли решение высвободить частные запасы нефти.