В Европе появилась новая принцесса: женился наследный принц Албании Лека

Европа,Lifestyle
73
Айман Аманжолова
корреспондент

О свадьбе официально сообщил Албанский королевский двор

Фото: albania-news.ru

Наследный принц Албании Лека Зогу женился на фотографе Блерте Челибаши. О свадьбе официально сообщил Албанский королевский двор. Церемония прошла в частном формате. После бракосочетания Блерта получила фамилию Зогу и титул Принцессы албанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости Албании

Фотографии молодожёнов были сделаны в замке в Словении. Торжественные мероприятия также прошли в замке Аппони в Словакии. Это родовое имение семьи Аппони, к которой принадлежала бабушка принца — королева Джеральдина, супруга короля Зога I. Во время визита в Опонице пара посадила «дерево мира» и получила памятную медаль.

О помолвке Леки и Блерты было объявлено в октябре 2025 года. Ранее принц был женат на актрисе Элии Захарии. Их брак завершился разводом в 2024 году. У бывших супругов есть дочь — принцесса Джеральдина.

#Албания #свадьба #принц #принцесса

Популярное

Все
Креативное дрон-шоу
Каратэ высшей пробы
Военнослужащие всегда придут на помощь
Золотой график побед
Декаду открыли новосельем
Экзамен в Италии сдан на отлично
На турецком помосте
Серебряный марафон в Номи
Итоги референдума подтвердили поддержку курса Президента страны
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Сокращают дефицит пастбищ
Рыбакина и Данилина обновили рекорды
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта
Ставка на рентабельность
Безграничная сила женщины
Предприниматели поддержали «Наурыз Fest»
Палата рассмотрит поправки в Трудовой кодекс
Указ Президента Республики Казахстан Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2026 года
«Бриллиантовые» сердца
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Башкирское трио AY YOLA признали «Лучшей поп-группой года» …
«Формулу-1» отменили в Бахрейне и Саудовской Аравии
На острове Реюньон проснулся вулкан
Димаш и Мансур Кудайберген представили песню SAMGAU в новом…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]