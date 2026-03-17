Фото: albania-news.ru

Наследный принц Албании Лека Зогу женился на фотографе Блерте Челибаши. О свадьбе официально сообщил Албанский королевский двор. Церемония прошла в частном формате. После бракосочетания Блерта получила фамилию Зогу и титул Принцессы албанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости Албании

Фотографии молодожёнов были сделаны в замке в Словении. Торжественные мероприятия также прошли в замке Аппони в Словакии. Это родовое имение семьи Аппони, к которой принадлежала бабушка принца — королева Джеральдина, супруга короля Зога I. Во время визита в Опонице пара посадила «дерево мира» и получила памятную медаль.

О помолвке Леки и Блерты было объявлено в октябре 2025 года. Ранее принц был женат на актрисе Элии Захарии. Их брак завершился разводом в 2024 году. У бывших супругов есть дочь — принцесса Джеральдина.