​Исполняя поручения Елбасы

– Ерлан Токтарханович, что, на ваш взгляд, стало залогом успеха «Астаны»?

– Хочу нам всем напомнить, что всего два года назад по поручению Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева был создан президентский профессиональный спортивный клуб «Астана», куда вошли такие известные спортивные бренды, как велокоманда «Астана», хоккейный клуб «Барыс», Илья Ильин, Денис Тен и другие.

Футбольная «Астана» лишь часть большого проекта, но то, как быстро команда поднялась на футбольный Олимп, только потверждает верность принятого Главой государства решения! Все-таки приставка «президентский» накладывает особую ответственность на ребят.

– 21 ноября Федерация футбола Казахстана провела республиканский футбольный форум-совещание, где наверняка говорили не только об успехах казахстанского футбола, но поднимались и злободневные вопросы...

– На недавно прошедшем расширенном заседании Правительства Республики Казахстан Нурсултан Абишевич дал нам всем четкое поручение – учиться жить по средствам в условиях кризиса и привлекать инвесторов.

Федерация футбола Казахстана буквально восприняла это поручение, и на нашем форуме тема бережного и экономного отношения к бюджетным средствам, выделяемым на футбол, стала ключевой.

Не секрет, что сегодня все футбольные клубы нашей страны финансируются за счет государства, и менеджеры в период кризиса просто обязаны искать дополнительные источники финансирования, частных спонсоров.

Как? В первую очередь нужно сконцентрировать свое внимание не на кратко­срочном спортивном результате, а на инвестировании в будущее, в детско-юношеский футбол. Воспитывать своих, доморощенных футболистов и пытаться продавать их в зарубежные клубы.

Глава государства всегда подчеркивает, что необходимо уделять внимание сельской местности, аульной молодежи. Именно там растут, возможно, будущие звезды нашего спорта. Туда мы и должны обратить свой взгляд.

Второе. Клубы должны заниматься коммерческой деятельностью и реализовывать инвестиционные проекты, исходя из собственных возможностей. Есть успешный мировой опыт, известные футбольные бизнес-технологии. Их и будем внедрять в Казахстане.

Третье. Елбасы постоянно отмечает необходимость внедрения рейтингов руководителей и их отчетов перед населением. От министров и акимов до участковых. В футболе, как я уже говорил, тоже используются госресурсы – все клубы живут за счет государственного бюджета. И на форуме мы предложили, чтобы руководители клубов как госменеджеры тоже отчитывались перед болельщиками, как они расходуют бюджетные средства. Будем вводить рейтинги руководителей клубов, где они будут показывать не только то, сколько потратили, но и сколько заработали. Аутсайдерам рейтинга придется уходить.

– Согласитесь, климатические условия в нашей стране не дают полноценно играть в футбол круглый год.

– Действительно, как подчеркивает Глава государства, у нас огромная страна и суровые климатические условия. Поэтому приоритетом для развития футбола является возведение полно­размерных футбольных манежей. Этот опыт широко применяется в скандинавских странах и Канаде. Исландия, построив всего шесть манежей за несколько лет, взлетела за счет этого в рейтинге ФИФА со 120-й на 29-ю строчку.

Уже сегодня мы добились от УЕФА выделения 3,5 миллиона евро для строительства манежа в Астане. Эту работу мы будем продолжать.

– Что с подрастающим поколением? Будет у нас резерв?

– Стоит отметить, что благодаря заботе и поддержке Президента страны количество детей, вовлеченных в массовый футбол, занятых в футбольных секциях и ДЮСШ, неуклонно растет и сегодня составляет около 400 тысяч. При этом за последние годы создано 14 детских футбольных центров, в которых обу­чаются более 5 тысяч ребят. Следующий этап – региональные академии. Одну из них мы открываем 1 декабря, в День Первого Президента в Шымкенте. Пять тренеров из испанской академии «Барселона» в течение двух месяцев просмотрели более 600 детей из Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей и отобрали 65 лучших. Пользуясь случаем, приглашаю вас на торжественное открытие. Далее последуют академии «Шығыс» с центром в Усть-Каменогорске, «Батыс» с центром в Актобе и, конечно же, наш главный проект – академия «Астана» – в серд­це нашей страны.

Таким образом, исполняя поручение Елбасы, в будущем воспитанники академий создадут костяк казахстанского футбола и станут основой национальной сборной!