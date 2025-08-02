Современники Абая, в том числе русские ссыльные, такие как Михаэлис и Долгополов, высоко ценили его труды. Но первым письменный отзыв о нем оставил американский путешественник Джордж Кеннан, посетивший Семипалатинск в 1885 году для сбора материала для книги «Сибирь и ссылка». Кеннан очень удивился, когда ссыльный Леонтьев рассказал ему об Абае, охарактеризовав его как человека светлого и мощного ума, который хорошо знает русскую литературу, настойчиво и успешно изучает труды английских философов. Американец был сильно удивлен и никак не мог представить себе степного кочевника, углубленно изучающего Дарвина и Бокля. Он хотел познакомиться лично, но для встречи с Абаем не представился случай. Однако в книге рассказ Леонтьева был зафиксирован. Так об Абае еще в конце XIX века узнало зарубежье.

Чтобы по-настоящему понять Абая, необходимо сначала погрузиться в эпоху, в которой он жил, – так считает исследователь-абаевед, завотделом Государственного музея-заповедника «Жидебай-Бөрілі» Куат Киыкбай. Почему Абай был так откровенен и проницателен? Потому что XIX век – это время, когда казахский народ начал терять свою идентичность, отходить от своих национальных ценностей. Эта ситуация глубоко затронула Абая. Возьмем, к примеру, его слова: «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым». За этими строками кроется глубокий смысл. Абай, будучи сыном старшего султана Кунанбая, сам занимал административные должности, был человеком состоятельным и уважаемым. Но, несмотря на свое положение, он искренне переживал за свой народ.

– Абай – это не только вершина казахской литературы, но и мост к восточной и западноевропейской классике. Он оставил бесценное наследие для будущих поколений. Для нас, живущих в независимом государстве, Абай – это источник жизненной силы, хранитель казахской идентичности, пробуждающий дух свободы. Его наследие мы обязаны не только изучать и исследовать, но и сохранить, – говорит Куат Киыкбай.

Абай говорил: «Люби все человечество как братьев», он призывал не делить людей по национальностям, государствам или землям. Его основная идея – любовь ко всему человечеству. Основной посыл его творчества – трудиться ради людей, ради общества.

– В его произведениях заложены истоки казахской литературы. В них переплетаются элементы восточной культуры, искусства и литературы. Творчество Абая – это путь роста: от ребенка Абая до мудреца Абая. Сначала он увлекся Пушкиным, позже – Лермонтовым, затем занялся переводом басен Крылова. Также в его творчестве отражены идеи и западноевропейских классиков, таких как Байрон и Гете. Эти переводы занимают особое место в традиции казахской литературы. Абай вдохновлялся философами Кантом и Гегелем, их идеи нашли отражение в его «Словах назидания», – рассказывает Куат Киыкбай.

Сегодня многие думают, что Абай получил исключительно религиозное образование в медресе Ахмет-Риза. Если сравнивать с днем сегодняшним, то медресе того времени можно назвать учебным заведением, подобным современным школам или лицеям.

К пятнадцати годам Абай свободно владел шестью языками: арабским, персидским, чагатайским, тюркским, татарским и русским. Он был настоящим полиглотом, изучал биологию, зоологию, анатомию, астрономию, географию, историю, то есть имел широкую научную базу, далеко выходящую за рамки религиозных знаний.

В 1885 году Абай был назначен Тобе би (верховным судьей) на съезде в местности Қарамола. Там обсуждались вопросы барымты (кражи скота) и внутренних конфликтов в обществе. Абай был избран главным для решения этих проблем, что подтверждает его юридическую и правовую осведомленность.

– Кроме этого, Абай был и инженером-самоучкой, он сам разрабатывал чертежи и строил свои зимовки в Акшокы, Аралтобе и Жидебае. Это говорит о его технических знаниях. Он часто бывал в Семее, Аягозе, Каркаралы. При этом, несмотря на то что он жил в степи, был глубоко погружен в мировую культуру. Он выписывал газеты и журналы из Семипалатинска и следил за событиями в России и мире через периодику, – рассказывает Куат Киыкбай.

Абай четко осознавал и документировал реалии своего времени, он передал в дар музею в Семипалатинске в 1885 году около 60 экспонатов из предметов казахского быта. Эти экспонаты и сегодня являются важной частью культурного наследия.