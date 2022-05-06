Истоки абсолютной красоты

В честь 30-летия дипломатических и культурных отношений Казахстана и Индии в Государственном музее искусств им. А. Кастеева открылась выставка Ботагоз Нурпеисовой, чье творчество – это гимн красоте и жизни в лучших ее проявлениях.

На юбилейной выставке «Истоки красоты» представлены живописные и графические работы, многие из которых посвящены Индии. Художница не раз бывала в этой стране, она с детства мечтала увидеть великую реку Ганг, на берегах которой зарождалась древнейшая цивилизация с ее многоликой философией.

Особенно плодотворными, по мнению куратора выставки Наталии Баженовой, стали поездки в предгорья Гималаев. В долине Кулу и Наггаре Ботагоз написала множество этюдов с натуры. Затем она ездила на северо-восток Индии и создала прекрасные графические и живописные произведения. На этих полотнах чудесным образом оживают величественные Гималаи, высокие кедры, сельские домики и горные водопады. Древняя архитектура со скульптурами языческих божеств погружает в загадочное прошлое Индии, где храмы стоят, как вечные свидетели эпохальных событий.

«Искусство – это такое счас­тье! Без него я не представляю своей жизни», – утверждает член Союза художников СССР и Казахстана Ботагоз Нурпеисова. Интерес к Индии, как она вспоминает, у нее зародился в детстве, когда впервые увидела репродукцию картин Николая Рериха. Не случайно в серии «Мои учителя» наряду с порт­ретом известного живописца Кенжебая Дуйсенбаева Ботагоз написала и портрет Рериха. Его слова о том, что человек, умеющий мечтать, может достичь многого, помогают ей утверждаться и в жизни, и в творчестве.

Олицетворением свободы стал портрет Махатмы Ганди. Куратор подчеркнула, что автору удалось передать характерные черты облика народного героя, прославившегося философией ненасилия. На одном полотне он на фоне большого лотоса прядет шерстяную нить, символизирующую трудолюбие. На другом – Махатма, погруженный в мысли, идет с посохом в руках.

– Удивительна по содержанию картина «На мосту», приоткрывающая сокровенную тайну взаимоотношений Учителя и ученика, – продолжила Наталия. – Навстречу Учителю, держась за перила отвесной лестницы, соединяющей небо и землю, идет ученик. Схожий сюжет мы видим в другой картине «Восхождение», где фигура Учителя запечатлена в верхней части композиции. Солнечный свет струится сквозь небесную бирюзу, фиолетовые, розовые, голубые оттенки придают легкость и возвышенность замыс­лу автора.

Особой душевностью и теплотой пронизаны работы, рассказывающие о Казахстане. С трепетом и благодарностью Ботагоз написала портреты отца и матери, в ее картинах звучат воспоминания о детстве, простом укладе сельской жизни, где на заднем дворе телега стоит рядом со стогом сена, сушатся лоскутные одеяла, с пастбища возвращаются коровы, освещенные закатным солн­цем. В таких дорогих серд­цу сюжетах автор представила красивый мир материальной и духовной культуры нашего народа.

Тема красоты и духовности наполняет ее пейзажи и порт­реты, бытовые зарисовки и фантазийные работы, которые к тому же отличаются прекрас­ной техникой, легкой фактурной проработкой и чувством колорита.