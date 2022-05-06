Свежий выпуск
Истоки абсолютной красоты
Шулембаева Раушан
корреспондент

В честь 30-летия дипломатических и культурных отношений Казахстана и Индии в Государственном музее искусств им. А. Кастеева открылась выставка Ботагоз Нурпеисовой, чье творчество – это гимн красоте и жизни в лучших ее проявлениях.

На юбилейной выставке «Истоки красоты» представлены живописные и графические работы, многие из которых посвящены Индии. Художница не раз бывала в этой стране, она с детства мечтала увидеть великую реку Ганг, на берегах которой зарождалась древнейшая цивилизация с ее многоликой философией.

Особенно плодотворными, по мнению куратора выставки Наталии Баженовой, стали поездки в предгорья Гималаев. В долине Кулу и Наггаре Ботагоз написала множество этюдов с натуры. Затем она ездила на северо-восток Индии и создала прекрасные графические и живописные произведения. На этих полотнах чудесным образом оживают величественные Гималаи, высокие кедры, сельские домики и горные водопады. Древняя архитектура со скульптурами языческих божеств погружает в загадочное прошлое Индии, где храмы стоят, как вечные свидетели эпохальных событий.

«Искусство – это такое счас­тье! Без него я не представляю своей жизни», – утверждает член Союза художников СССР и Казахстана Ботагоз Нурпеисова. Интерес к Индии, как она вспоминает, у нее зародился в детстве, когда впервые увидела репродукцию картин Николая Рериха. Не случайно в серии «Мои учителя» наряду с порт­ретом известного живописца Кенжебая Дуйсенбаева Ботагоз написала и портрет Рериха. Его слова о том, что человек, умеющий мечтать, может достичь многого, помогают ей утверждаться и в жизни, и в творчестве.

Олицетворением свободы стал портрет Махатмы Ганди. Куратор подчеркнула, что автору удалось передать характерные черты облика народного героя, прославившегося философией ненасилия. На одном полотне он на фоне большого лотоса прядет шерстяную нить, символизирующую трудолюбие. На другом – Махатма, погруженный в мысли, идет с посохом в руках.

– Удивительна по содержанию картина «На мосту», приоткрывающая сокровенную тайну взаимоотношений Учителя и ученика, – продолжила Наталия. – Навстречу Учителю, держась за перила отвесной лестницы, соединяющей небо и землю, идет ученик. Схожий сюжет мы видим в другой картине «Восхождение», где фигура Учителя запечатлена в верхней части композиции. Солнечный свет струится сквозь небесную бирюзу, фиолетовые, розовые, голубые оттенки придают легкость и возвышенность замыс­лу автора.

Особой душевностью и теплотой пронизаны работы, рассказывающие о Казахстане. С трепетом и благодарностью Ботагоз написала портреты отца и матери, в ее картинах звучат воспоминания о детстве, простом укладе сельской жизни, где на заднем дворе телега стоит рядом со стогом сена, сушатся лоскутные одеяла, с пастбища возвращаются коровы, освещенные закатным солн­цем. В таких дорогих серд­цу сюжетах автор представила красивый мир материальной и духовной культуры нашего народа.

Тема красоты и духовности наполняет ее пейзажи и порт­реты, бытовые зарисовки и фантазийные работы, которые к тому же отличаются прекрас­ной техникой, легкой фактурной проработкой и чувством колорита.

Популярное

Все
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
Как изменился облик вооруженных сил Казахстана за 30 лет – статья министра обороны
Это важнейшее решение Президента – Карин об указе о проведении референдума в Казахстане
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Почему патриотизм не может быть военным, экономическим или каким-либо еще
Древний Тараз был связующим центром взаимодействия кочевой Степи
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Как массовая посадка деревьев может преобразить Казахстан, знает 93-летний лесовод Михаил Федоров
Проведение референдума – демонстрация нового уровня национального единства Казахстана
Вооруженные силы РК – залог безопасности государства
Девочку не выпускали из темной комнаты: троих сотрудников детсада уволили в Нур-Султане
Бiз қазақтармыз!
Блогера арестовали за клевету в Алматинской области
Голос разума
Бану Нургазиева: Обозначение конкретной даты референдума – очень грамотный ход Президента
Как обстоят дела в казахстанском фехтовании, рассказал главный тренер
Зоопарк в интерьере истории
Все – в парки и скверы!
Полеты во сне и наяву
И не только фото
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
"Прокуроры в шоке от записей с камер": воспитанников Центра соцобслуживания истязали в Актобе
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау

Читайте также

Свежий выпуск
«Чувство времени»: 20 лет спустя
Свежий выпуск
Лелик-космонавт
Свежий выпуск
Прогулка по Бельгии
Свежий выпуск
Улицам – достойные названия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]