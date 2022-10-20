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Истоки степной цивилизации

Любовь Доброта, Туркестан

Фундаментальные проблемы археологии Евразии были вынесены на рассмотрение масштабного международного археологического форума.

Исследователи из трех десятков стран собрались в древнем Туркестане на V Международный конгресс археологии евразийских степей «Евразийская степная цивилизация: человек и историко-культурная среда». Тем самым предпринята попытка консолидировать научное сообщество, объединить усилия для решения актуальных вопросов древней и средневековой истории Евразии.

– На таких собраниях ученым-археологам всегда важно объединять мысль и способы решения существующих ­проблем, – отметил представитель Японского национального института культурных ценнос­тей Шода Шинья. – Совместными действиями мирового научного сообщества мы выступаем за сохранение историко-культурного наследия.

Более 200 специалистов в течение трех дней обсуждали вопросы археологии раннего металла, эпохи ранних кочевников, средневековых городов, истории кочевых империй Евразии, древнего и средневекового искусства, а также популяризации и сохранения результатов археологи­ческих открытий.

Сенсацией конгресса стало выступление академика Бауыржана Байтанаева, сообщившего о найденных в ходе раскопок на территории Туркестана доказательствах существования в этой местности поселения эпохи бронзы. Поселение Туркестан-1 расположено на северной окраине современного города, в древней агломерации Туркестана. Общие его параметры составляют 475 м по оси юго-запад – северо-восток и 175 м по оси юго-восток – северо-запад. Археологи утверждают, что на этом месте располагались отдельные жилища.

– Это был урбанизированный район, – считает Бауыржан Байтанаев. – В свое время академик Вадим Массон сказал, что истоки процесса урбанизации Средней Азии стоит искать в памятниках эпохи бронзы. Это касалось долины реки Амударьи. Наши открытия позволяют утверждать, что это также актуально и для долины реки Сырдарьи. Мы два года искали подтверждения наличия материальной культуры эпохи бронзы. Когда были обнаружены захоронения эпохи бронзы, было много скептиков, потому что найти подобные артефакты не удавалось на протяжении 40 лет. Удача улыбнулась нам после проведения тотальной разведки и закладки шурфов на территории города. Это и позволило выявить поселение, подтверждающее, что Туркестанский оазис появился в бронзовом веке. Первые поселенцы этого города пришли сюда 3–3,5 тысячи лет назад. Тогда-то и были заложены истоки древнего Туркестана.

В результате шести контрольных шурфов по всей территории памятника и рекогносцировочного раскопа в его центральной части удалось зафиксировать пол одного жилища с фрагментом центрального глинобитного очага. В ходе исследования также получен обширный керами­ческий материал.

Аналогичные поселения и жилища с глинобитными очагами известны среди памятников тазабагъябской культуры низовьев Сырдарьи и Южного Приаралья. Технология производства керамики и ее орнаментация находят свои ближайшие аналогии среди памятников каржантауского типа Северо-Западного Притяньшанья на поселении Бургулюк юга Казахстана, обнаруженного в 2002 году. Среди найденных керамических материалов имеется «валиковая» чаша, относящаяся к бегазы-саргаринскому этапу бронзового века Казахстана.

Исследования туркестанского поселения эпохи бронзы продолжаются, и они, несомненно, станут темой обсуждения следую­щих международных форумов.

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