Историческое заседание: Президент высоко оценил итоги работы двухпалатного Парламента

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Касым-Жомарт Токаев оценил итоги работы двухпалатного Парламента.

«Нашу сегодняшнюю встречу можно без преувеличения назвать событием исторического масштаба. Мы не просто завершаем очередную парламентскую сессию – мы подводим черту под целой эпохой в развитии Независимого Казахстана и открываем принципиально новую главу в летописи отечественной государственности. Уже завтра вступает в силу новая Конституция нашей страны. Наряду с Основным законом коренным образом обновится и система государственной власти. На смену двухпалатному Парламенту приходит однопалатный Курултай. В целом, эти изменения наглядно отражают преемственность в историческом развитии Казахстана», - сказал Президент.

Он отметил, что 30 лет назад был сформирован первый в истории страны профессиональный Парламент. Обретя новый институциональный формат, законодательный орган более четверти века играл важную роль в укреплении государственности, формировании национальной правовой базы и становлении рыночной экономики.

«Масштаб проделанной работы впечатляет: за три десятилетия было принято порядка трех с половиной тысяч законов, причем каждый десятый из них был инициирован самими депутатами. У истоков нашей законодательной системы стояли многие выдающиеся государственные и общественные деятели, чьи заслуги получили признание и нашего народа, и международного сообщества. Их плодотворный труд, самоотверженное служение стране оставили яркий след в летописи нашего парламентаризма и памяти наших соотечественников. Парламент всегда был созидательной структурой – он чутко реагировал на требования времени и запросы общества. Высший законодательный орган нашего государства объединил профессионалов из различных сфер общества во имя достижения общих целей», - говорит Глава государства.

По его словам, благодаря этой синергии удалось сформировать высокую парламентскую культуру как в политическом, так и в законодательном измерении. Это один из важнейших показателей, подтверждающих зрелость Казахстана как развитой страны. Каждый новый парламентский созыв становился очередным уверенным шагом вперед, наглядно отражая эволюционный прогресс всей нашей нации.

«Я хорошо понимаю, насколько значимы жаркие дискуссии в этих стенах, какова истинная цена каждого принимаемого закона для укрепления нашей Независимости. В этот исторический момент хочу выразить глубокую признательность депутатам Мажилиса и Сената всех созывов за безукоризненную добросовестность и беззаветное служение Родине. Особая благодарность – нынешнему составу Парламента, который по праву можно назвать одним из сильнейших в новейшей истории Казахстана. Вам пришлось работать в очень сложный период развития нашего государства. Именно вы шли в авангарде перемен, происходивших в жизни страны. Несмотря на все сложности, вы неустанно работали над осуществлением масштабных преобразований. Вы принимали на себя ответственность в самые сложные моменты, были катализатором столь необходимых для нашей страны реформ», - говорит Президент.

Только за последние три года было принято более трехсот важнейших законов, включая эпохальные конституционные законы и кодексы, которые станут надежным плацдармом для будущих достижений.