История хивинского хана

Историческому сочинению «Шаджара-йи таракима», куда вошла мусульманская версия древнетюркского письменного памятника «Огуз-наме», в нынешнем году исполняется 360 лет.

Об уникальном источнике исторических сведений читателям газеты рассказывает заведующая отделом литературоведения и языкознания Центра уйгуроведения Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова кандидат филологических наук Гульбахрем Молотова.

– Гульбахрем Максимовна, кто автор этого сочинения?

– Автором «Шаджара-йи таракима» («Родословной туркмен») является Абу-л-Гази Бахадур – хивинский хан, историк и писатель, чей разносторонний талант был известен в его эпоху. Причем хан решил написать свой труд не на арабском или персидском, как было популярно в его времена, а на тюркском. Ибо он считал, что тюрки свою историю должны читать на тюркском языке, «чтобы каждому было понятно». Руководствуясь мусульманскими традициями, свой научный труд автор изложил в 9 главах, в которые включил историю Огуз-кагана.

Первый его труд хотя и называется «Родословная туркмен», но в нем хан рассказывает об истории, начиная от Адама и заканчивая правителями – своими современниками. Хан Хивы свою рукопись закончил в 1071-м по мусульманскому летоисчислению, что соответствует 1660–1661 году григорианского календаря.

Вторую рукопись «Шаджара-йи турк» («Родословная тюрок») Абу-л-Гази поручил завершить своему сыну и преемнику – хану Ануш-Мухаммаду Бахадуру. Эта информация приводится в самой «Родословной тюрок». При написании своих трудов хан ссылался на сочинения ученого-энциклопе­диста XIII века Рашид ­ад-дина «Джама-а ал-таварих», а также историка XV века Шараф ад-дина Али Йазди «Зафар-наме».

Советский филолог и востоковед Андрей Кононов, опубликовавший «Шаджара-йи таракима», отмечал, что Абу-л-Гази, кроме всего, и сам хорошо был знаком с легендами, преданиями, традициями тюркских народов. В распоряжении Абу-л-Гази были также и другие сочинения предшественников, большинство из которых, к сожалению, оказались утеряны безвозвратно.

– О чем повествует автор? В чем значение древнетюркского литературного памятника?

– «Огуз-наме» ценен тем, что содержит богатый материал по истории, культуре и мировоззрению народов Средней Азии. Это ранний образец эпического жанра в устном творчестве тюркских народов. Сочинение в научном мире стало известно в XVII веке, хотя было создано в древности. Некоторые исследователи предполагают, что в V веке.

Главные события в дастане проис­ходят в промежутке между владычеством Огуз-хана и десятого хана Иналсыр Явкуя. Время это, берущее начало с VII века до нашей эры, согласно Рашид ад-Дину, жившему в начале XIV века, длилось, начиная от Огуза, около двух тысяч лет.

Такое временное пространство, как пишет азербайджанский исследователь Рахиля Шукюрова, можно принять с учетом того, что Рашид ад-Дин знал иудейские традиции, согласно которым он и относил историю древних тюрок к VII веку до нашей эры, когда началось проникновение средне­азиатских племен на запад. Более интересными, по ее мнению, представляются сведения из «Родословной туркмен» Абу-л-Гази.

Он писал: «От Огуз-хана до седьмого владыки Кузы Йавы хана все так и есть, как мы рассказали. Теперь мы расскажем об Инал-хане. Со времен Инал-хана и до времени, когда мы сочиняем эту книгу (1659–1661 годы. – Авт.) все, что мы рассказали, – все достоверно, и нет никаких погрешностей. Но сколько лет прошло между Кузы Йавы-ханом, мы не можем определить.

А если это так, то следует говорить об этом мало, если же скажем много, может статься, будет ложь: может быть, прошло четыре тысячи лет. Кроме того, мы знаем, что Огуз-хан жил во время Каюмарса, а у Инал-хана визирем был Коркут-ата. Потомки Аббаса, младшего брата матери нашего пророка Мухаммада, царствовали в Багдаде пятьсот лет. Коркут жил в их времена. Между Каюмарсом и потомками Аббаса прошло пять тысяч лет, Кузы Йавы-хан – пятый потомок Огуз-хана.

Теперь считайте сами: сколько лет прошло между Кузы Йавы-ханом и Иналом, ханом Коркут-ата. В настоящее время мы не знаем в подробностях и поименно, кто был, а кто не был за эти упомянутые четыре тысячи лет».

Сохранились разные версии памятника «Огуз-наме». Среди них одним из ранних считается турфанский список «Огуз-наме», написанный в XIII веке древне­уйгурским письмом. История Огуз-хана вошла также в «Сборник летописей» Рашид ад-дина (конец XIII – начало XIV веков).

Добавлю, что турфанский список написан рифмованной прозой, что привлекало внимание исследователей и послужило дальнейшему изучению вопроса. А что касается «Шаджара-йи таракима», то надо подчеркнуть, что Абу-л-Гази, бывший очевидцем многих событий, старался рассказать о своем времени без каких-либо искажений. В этом и заключается ценность его трудов.

– Кем был легендарный Огуз? Кого древние тюрки воспевали в литературном памятнике?

– Огуз-хан, он же Огуз-каган – древний герой-прародитель тюркских народов. Некоторые исследователи отождествляют Огуза с реальными историческими лицами разных эпох – хуннским шаньюем Модэ, в III веке до нашей эры основавшем гуннское государство, Александром Македонским, Чингисханом. Другая группа ученых считает Огуз-кагана собирательным образом.

Турфанский список XIII века, о котором я упоминала выше, ценен и интересен тем, что в нем отражены доисламские представления тюркских народов. Образ Огуза создан по эпическим канонам: герой растет не по дням, а по часам, сорока дней от роду он уже ходит и играет. Затем становится охотником и сражается с единорогом, избавляя свой народ от чудовища. Этим событием делается акцент в его судьбе: Огуз должен стать защитником, основателем и правителем государства тюрков на огромной, завоеванной ими территории.

В период распространения ислама в историю Огуз-хана вносятся коррективы: он уже потомок Адама, уверовавший в Аллаха.

– С какой целью хан Хивы взялся за перо и решил создать исламскую версию родословной огузов и их мифического прародителя Огуза?

– Целью автора стало написание правдивой истории. Как сообщал сам Абу-л-Гази, к нему пришли аксакалы и попросили написать «одну достойную доверия историю». Их просьба объясняется тем, что бытовало много различных вариантов Огуз-наме. Из этого можно предположить, что каждое тюркское племя имело свои версии и варианты повествования об Огуз-кагане.

Судя по содержанию рукописей хана Абу-л-Гази Бахадура, можно убедиться в том, что он желал написать правдивую историю, искренне стремился проанализировать ошибки предков, чтобы не допускать их впредь и защитить единство тюркского народа. Поэтому он использовал словосочетание «тюркский народ» в единственном, а не во множественном числе.

«Родословную туркмен» хан Хивы начал излагать с истории Адама. При этом он подчеркивал, что тюркский народ до эпохи правления Алынджа-хана был правоверным. Но материальное благополучие испортило нрав людей, изменились ценности в их жизни: «у народа стало много доб­ра и скота». И суета земной жизни отвлекла народ от единого Бога, и все стали неверными.

В своем повествовании Абу-л-Гази придерживался традиции, характерной для эпических сказаний тюркских народов: младенец Огуз отказывается от молока матери и каждую ночь снится ей, призывая стать мусульманкой. Тогда, в страхе за жизнь своего чада, мать тайно приняла ислам. А когда Огуз достиг совершеннолетия, отец Кара-хан женил его на дочери своего брата. Но из-за того, что девушка не приняла условий Огуза стать мусульманкой, то и он не принял ее как супругу. Только его третья жена стала мусульманкой.

Так Огуз, как сообщает Абу-л-Гази, начинает распространение ислама среди ближайшего окружения. После победы своих сторонников он становится правителем всего тюркского народа и совершает завоевательные походы. Именно с Огузом связывается происхождение этнонимов тюркских племен: кипчак, уйгур, канглы, карлык, халадж. В «Родос­ловную туркмен» автор включил много сведений о тамгах и племенах, происходивших от сыновей Огуз-кагана.

Сочинение хана Хивы ценно еще тем, что в нем освещена традиционная культура тюрков. В частнос­ти, привлекает внимание обряд наречения имени. Когда Огузу исполнился год, его отец Кара-хан созвал беков, чтобы решить, какое имя дать ребенку. Но годовалый сын, согласно эпическим традициям о чудесном рождении и героическом детстве, сам назвал свое имя – Огуз.

– Гульбахрем Максимовна, какую из дошедших до нас версий дастана Вы исследовали наиболее полно?

– Много лет назад мне посчастливилось изучать турфанский список «Огуз-наме» XIII века, который хранится в Национальной библиотеке Франции в Париже. Он отличается от повествования хивинского хана, в связи с чем могу предположить, что турфанский список является более ранним источником. Это также подтверждают сведения ученого XIV века Фазлаллах Рашид-ад-дина, когда в своем труде «Джами ат-таварих», ссылаясь на рукопись «Дурар ут-тиджан ва таварих гурар аз заман» 1309 года, он сообщал: «В 531–579 годы (по мусульманскому летоисчислению. – Авт.), когда правил Ануширван Сасанид, в библиотеке его визиря Бузург Михр Бахтанг Фарси (из Мерва) хранилась книга «Улуг ата Битикчи», которая являлась переводом с тюркского языка на среднеперсидский».

Исходя из этих сведений, можно предположить, что более раннее название турфанского списка «Огуз-наме» звучало как «Улуг ата Битикчи».

– Помимо доисламского проис­хождения, чем еще привлекателен турфанский список?

– По мнению азербайджанского востоковеда Рахили Шукюровой, именно этот дастан, написанный древнеуйгурским письмом, сыграл определенную роль в создании у других тюркских народов повести об Огузе.

В турфанском списке содержится ценная информация о верованиях древних тюрков, о поклонении Кок Тенгри. Здесь широко представлен древнетюркский пантеон божеств: верховное божество – Кок Тенгри, божество среднего уровня – священный Йер-Сув. Дастан является также прекрасным источником об обрядовой культуре, истории распространения тюркских племен, содержит обширный лингвистический материал.

Красной нитью в «Огуз-наме» проходит призыв хранить единство тюрков. Древние авторы предупреждали: когда нарушается единство, то наступает катастрофа, разобщение и гибель народа.

Эту истину испытал на своем жизненном пути хивинский хан Абу-л-Гази. Его братья от других матерей, опьяненные жаждой власти, пошли на поводу у подстрекателей и восстали против отца. В результате разгорелась междоусобная борьба, приведшая к гибели множества людей. Абу-л-Гази Бахадур решил написать об этом, ибо надеялся, что его сочинения послужат наставлением хранить единство тюркского мира.

– Что известно о самом авторе мусульманской версии «Огуз-наме»?

– Правитель Хивы, историк, мас­тер слова Абу-л-Гази Бахадур является автором двух сочинений: «Шаджара-йи таракима» («Родос­ловная туркмен») и «Шаджара-йи турк» («Родословная тюрок»). В них он продемонстрировал знание истории и личностей, царствовавших от Адама и до его времени. В том числе историю арабских, персидских, тюркских правителей.

Сведения о себе хан приводит во второй книге: он сын хана Араб Мухаммада, потомка чингизидов. Родился в 1014 году от хиджры, или 1605 году по григорианскому календарю, 15-го дня Рабиуль-Авваль, что соответствует месяцу июль, в городе Ургенч.

За 40 дней до его рождения отец одержал победу над иноверцами. По этому случаю к имени сына прибавили титул гази – борец за веру. К тому же род его матери – Мехрибану-ханум, дочери султана Джан-гази – тоже носил титул гази. До 16 лет Абу-л-Гази жил в отчем доме в Ургенче. В этом возрасте отец его женил и передал в правление половину Ургенча.

В 1646 году Абу-л-Гази взошел на ханский престол Хивы. А в ­1663-м, передав трон сыну – султану Ануш-Мухаммаду, занялся «делами благочестия» и продолжил написание трудов, о которых мы ведем речь. Скончался Абу-л-Гази Бахадур в 1664 году.

– Его рукописи сохранились в оригинале?

– На этот вопрос ответить может специалист, глубоко изучавший их. В рамках государственных программ, инициированных Правительством Казахстана, были приобретены копии рукописей по истории и культуре тюркских народов, среди них есть и этот источник.

В эпоху Абу-л-Гази рукописи переписывались многократно: прек­расно оформленные, они служили дорогим подарком в дипломатической миссии. Состоятельные люди также заказывали каллиграфам переписать то или иное сочинение. Это способствовало распространению трудов и созданию множества списков сочинений. Например, советский филолог и востоковед Андрей Кононов при подготовке к изданию «Родословной туркмен» Абу-л-Гази использовал в сравнительном аспекте семь списков его трудов. Другой советский востоковед Александр Самойлович работал с пятью списками.

Первое издание «Шаджара-йи таракима» на русском языке датируется 1897 годом. На казахский язык рукопись перевели в 1989-м такие прекрасные ученые, как Абсаттар Дербисали, Отеген Кумисбаев и другие. Сочинение Абу-л-Гази переведено на многие языки, среди них турецкий, немецкий, французский. И это прекрасное подтверждение значимости трудов хивинского хана для востоковедческой науки мира.