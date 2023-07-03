История Казахстана: в поисках истины

В Жезказгане состоялась научная конференция, посвященная теме исследований по линии этнокультурной и политической истории улусов Джучи и Чагатая. Инициаторами дискуссионной площадки выступили директор научного института изучения улуса Джучи, историк, медиавист, профессор PhD Жаксылык Сабитов и доктор исторических наук, профессор университета Нур-Мубарак, директор Института геополитических исследований Асылбек Избаиров. Их идею поддержал руководитель ОО «Союз отцов» области Улытау Еркебулан Бодыков и его заместитель, предприниматель Дастан Жакаев. В мероприятии приняли участие 20 ведущих ученых, исследователей со всего Казахстана.

Тема состоявшихся дискуссий – этнокультурная и политическая история улусов Джучи (Золотой орды) и Чагатая (Моголистана), их взаимодействие. В данном случае оба улуса рассматривались в едином ключе как два взаимосвязанных региона Цент­ральной Азии.

– Мы хотим выявить истину, – подчеркнул Асылбек Избаиров. – Для Казахстана обращение к Золотой орде имеет свой смысл. Казахи считают улус Джучи золотым наследием, именно в этот период улус был сильным и могущественным.

Профессор отметил также, что казахстанские историки в своих исследованиях чаще всего обращаются к персидским и иранским летописям того времени. Есть и ценные источники в библиотеках других стран, в том числе в Китае. Но пока не все они доступны.

– Еще не все древние документы изучены до конца, а какие-то и вовсе недоступны, – отметил он. – Информация по средневековью достаточно открыта, однако сегодня остро стоит вопрос дефицита языковедов, которые могут прочитать древние документы. Специалистов крайне мало.

Конечно, в ведущих вузах Казахстана школа востоковедения сформирована, но все же отечественная научная сфера пока не так респектабельна в финансовом плане, как хотелось бы, поэтому многие выпускники принимают предложения о работе за рубежом, уходят в дипломатический корпус, госструктуры. Исследователи нуждаются в серьезной финансовой поддержке со стороны государства.

Стоит отметить, что это вторая научно-исследовательская конференция, посвященная теме Золотой орды и хану Джучи, проведенная в области Улытау с момента ее образования. Столь высокий интерес к теме – 800-летие образования улуса Джучи в следующем году.

– В 1224 году был собран большой курултай, – отметил Асыл­бек Избаиров. – На нем было положено начало улусу, более известному как Золотая орда. Эта конференция не первая и не последняя, своего рода подготовка к знаменательной дате, аналогичные встречи и дискуссии историков будут проведены в Астане, Алматы, других городах Казахстана.

В числе обсуждаемых тем – генеалогия казахских ханов и султанов, исламизация улуса Джучи и отношение к разным вероисповеданиям Чагатая и джучидов, политические партии, игравшие важную роль в государствах, археология, гео­графия и другие аспекты, которые позволят пролить свет на одну из важных, но все же не до конца изученных страниц истории нашей страны.

Почему это важно? Во-первых, до сих пор существует проблема в сведениях о происхождении казахских ханов. И такие дискуссии ведутся давно, отметил в своем выступлении доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Айболат Кушкумбаев.

Все историки согласны, что династии казахских ханов ведут свое родословие от старшего сына Чингисхана Джучи. Но до сих пор в историографии можно встретить две точки зрения на эту тему. Одна из них сводится к тому, что казахские ханы являются потомками тринадцатого сына Джучи – Тука-Тимура (Токай Темира). Она подтверждается большинством восточных письменных источников и генеалогий и поддерживается большинством исследователей.

Но есть и альтернативное мнение, согласно которому казахские ханы происходят от первого сына Джучи – Орду (Орду Ичена, Эджена).

Сейчас в Казахстане активно изучаются письменные эпиграфические памятники қүлпытас – поминальные надмогильные стелы с арабографическими надписями. На территории Казах­стана их выявлено очень много. Только в Западном Казахстане – более 30 тыс. таких памятников, датируемых XVII–XX веками.

Арабографические тексты выполнены на чагатайском (литературном) тюрки, известном у казахов как қадым жазуы. Изу­ченный в свое время эпиграфический памятник, посвященный потомкам Бокейхана, подтверж­дает тука-тимуридское происхождение казахского чингизид­ского правящего дома.

– Некоторые исследователи считают, что казахские ханы и султаны вообще не помнят или не знают своего генеалогического древа, – сказал Айболат Кушкумбаев. – Якобы генеалогия начинается только с потомков Касыма – хана, жившего в начале XVI века. Эпиграфические памятники дают понять, что потомки казахских ханов и султанов прекрасно знали свою историю и никогда не забывали ее. Для номадов незнание генеалогии вообще нонсенс.

Джучи и Чагатай были братьями, поэтому их улусы, а также отношение к религии сегодня пристально изучаются историками. Старший вполне лояльно относился к мусульманам, а вот причины жесткой антиисламской политики Чагатая – предмет исследований и споров в научных кругах.

– Существует господствующий тезис о том, что в улусе Чагатая в XIII–XIV веках наблюдалось серьезное противостояние между мусульманской епархией и епархией традиционных степняков, тенгрианцев, шаманистов, – отметил Радик Темиргалиев, историк, член попечительского совета научно-образовательного фонда «Аспандау». – Хотелось бы опровергнуть эту версию. Это не следование заветам Чингисхана, а особенность, характерная для самого Чагатая.

Тимур Козырев, кандидат филологических наук, эксперт тюркской академии в свою очередь подчеркивает причастность казахов к городской и кочевой цивилизациям.

Для Казахстана тюркско-мусульманская цивилизация – это не только религиозное содержание. Существует проблема соотношения городской и кочевой культуры.

– С советского времени происходит перекос в историографии Азербайджана, Узбекистана, – отметил Тимур Козырев. – Точнее, явная тенденция относить себя к оседлым цивилизациям и пре­уменьшать роль кочевничества. В Казахстане и Кыргызстане – ровно наоборот. Сегодня многие говорят: «Мы кочевники, номады, и ничего другого не было». Возвеличивать кочевую цивилизацию начали в 1980–1990-х годах.

Говоря о тюркском мире, нужно помнить, что городская и кочевая цивилизации дополняли друг друга, взаимодействовали и являли собой некий синтез. Золотая орда – идеальный ответ на все вопросы применительно к казахстанской историографии. Безусловно, она была порождением кочевой цивилизации, но традиций градостроительства здесь тоже немало. Поэтому казахи могут уверенно говорить, что у них была и городская цивилизация.

География – мать истории, история – мать политики, напомнил слова Конфуция кандидат исторических наук, профессор научного института изучения улуса Джучи Назарбек Тунтеев. Современные историки обязаны разбираться в обеих науках, чтобы понимать, о чем пишут. Что еще важнее: задача исследователей рассказать правдивую историю нашей страны, ведь если не писать правду, зачем писать вообще?