История в деталях

Глубоко влюбленный в природу и историю Казахстана отечественный художник-исследователь Сергей Пожарский предложил вниманию алматинцев и гостей города свою уникальную персональную выставку «Путешествие по Шелковому пути».

Алматинцы, ценящие традиционную живопись, обязательно испытают сегодня в Almaty Gallery незабываемые эмоции и чувства от просмотра созданных Сергеем Пожарским работ.

Изучив его «Белую юрту», «Привал в пути», «Кокпар» или «Вечер в горах» я искренне поразилась таланту художника. При этом главными живописными холстами выставки являются далеко не вышеперечисленные картины.

Все самое интересное и фундаментальное – впереди. Приближаюсь к триптиху живописца под названием «Тараз – город купцов». Работа буквально завораживает своей монументальнос­тью, историческим величием и в то же время душевной теплотой. «Какое же надо иметь терпение, чтобы прописать все дома и постройки древнего города», – думаю я и в то же время адресую этот вопрос художнику.

– Да, довольно кропотливое занятие, – отвечает Сергей Пожарский. – Но меня направляла высокая цель – хотел показать людям, как выглядел Тараз, цент­ральный город Шелкового пути, к которому вели все дороги. Вот цитадель, шахристан, где жили зажиточные люди, находились медресе, бани, а вот крепостная стена, за которой следовал рабад. Не каждый же человек имеет представление об облике средневекового города. А вот посмотрит на мою работу и поймет, как все тогда было устроено. Стараюсь писать достоверно, чтобы мои картины воспринимались как иллюстрации к истории, становились своеобразным рассказом о том периоде времени.

Рядом с большим тройным полотном расположились две картины, объединенные одним замыслом. «Оружейная мастерская» и «Лавка гончара» отражают внутреннюю жизнь города. Десятки кувшинов выставляются на продажу. В те времена ведь без кувшинов, хумов, никак нельзя было обойтись. В них хранили зерно.

Сергей Пожарский глубоко погружен в изучение истории Казахстана и уже более 40 лет работает в «Казмузейреставрации». Художник отметил, что написание одного исторического полотна занимает не только много времени, но и требует погружения в литературу, труды историков-этнографов, археологов, сбора архивных данных библиотек и краеведческих музеев Казахстана.

Вот и для создания сегодняшней выставки мастер уделил большое количество дней и месяцев изучению археологических находок в раскопках Тараза и других регионов Казахстана. Изучение истории у художника не происходит поверхностно. Он погружается в самые мелкие детали, интересуясь тонкостями одежды, оружия, бытом людей, живших в XIX–XIII веках, проникается даже их мыслями и воззрениями. Скрупулезно художник прорисовывает мелкие, но чрезвычайно нужные предметы на своих широкомасштабных работах.

Параллельно с «Таразом – городом купцов» расположился еще один триптих – «Средневековый базар». Площади городов, расположенные перед воротами, не застраивались, так как именно там властвовали средневековые базары.

– Мне все время не хватает места, для того чтобы по-настоящему развернуться в творческом плане. На одной картине я просто не смогу поместить весь город. Я мог бы еще ее продлить, но в мастерской, увы, места больше не найдется, – с юмором объяс­няет Сергей Пожарский.

Как «Средневековый базар», так и диптих «Караван-сарай» посвящены глубокому изучению художником важнейшего исторического периода нашей страны, а именно влияния Великого шелкового пути на развитие культуры казахских городов. Здесь люди многих культур и народностей: казахи, персы, узбеки, китайцы, таджики, кыргызы. Их одежда и убранства прописаны во всех деталях.

Художник специализируется в нескольких жанрах: в историческом, батальном и бытовом. Кроме того, он является автором первых в Казахстане восковых фигур для музеев.

Сергей Пожарский, как истинный творец, довольно скромен и не любит рекламировать свои работы. Он, пожалуй, так бы и продолжал ездить по командировкам, работать с музеями и археологами и писать свои величественные и ценные как в художественном, так и в историческом плане работы без привлечения внимания. К счастью, его хороший друг и соратник Марлан Нысанбаев решил, что труды и несомненный талант Сергея Пожарского должны быть оценены его соотечественниками, ценителями культуры и истории.

В свое время член Союза художников Марлан Нысанбаев уходил из искусства в бизнес, но несколько лет назад снова вернулся в мир творчества, привнеся в него свой предпринимательский опыт. Сегодня он с большим удовольствием взаимодействует с Сергеем Пожарским в качестве его арт-директора.

– Сергея я знаю с 1975 года. Мы с ним вместе в армии служили. Именно он мне посоветовал после службы поступить в Алматинское художественное училище, – рассказывает Марлан Нысанбаев. – Спустя годы я пришел в мастерскую к Сергею и понял, что его работы должны быть представлены на выставке. С момента той нашей встречи прошло несколько лет. За это время он написал очень много картин. У нас были планы организовать вернисаж Сергея в Государственном музее искусств имени Кастеева в честь его 65-летия, но грянула пандемия, и все пришлось отложить. К счастью, сегодня акимат предоставил нам площадку Almaty Gallery, где мы и организовали наше долгожданное событие. Всем добро пожаловать!

Выставка «Путешествие по Шелковому пути» будет проходить до 21 августа.