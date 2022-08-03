Статьи
История в деталях
Юлия Миленькая

Глубоко влюбленный в природу и историю Казахстана отечественный художник-исследователь Сергей Пожарский предложил вниманию алматинцев и гостей города свою уникальную персональную выставку «Путешествие по Шелковому пути».

Алматинцы, ценящие традиционную живопись, обязательно испытают сегодня в Almaty Gallery незабываемые эмоции и чувства от просмотра созданных Сергеем Пожарским работ.

Изучив его «Белую юрту», «Привал в пути», «Кокпар» или «Вечер в горах» я искренне поразилась таланту художника. При этом главными живописными холстами выставки являются далеко не вышеперечисленные картины.

Все самое интересное и фундаментальное – впереди. Приближаюсь к триптиху живописца под названием «Тараз – город купцов». Работа буквально завораживает своей монументальнос­тью, историческим величием и в то же время душевной теплотой. «Какое же надо иметь терпение, чтобы прописать все дома и постройки древнего города», – думаю я и в то же время адресую этот вопрос художнику.

– Да, довольно кропотливое занятие, – отвечает Сергей Пожарский. – Но меня направляла высокая цель – хотел показать людям, как выглядел Тараз, цент­ральный город Шелкового пути, к которому вели все дороги. Вот цитадель, шахристан, где жили зажиточные люди, находились медресе, бани, а вот крепостная стена, за которой следовал рабад. Не каждый же человек имеет представление об облике средневекового города. А вот посмотрит на мою работу и поймет, как все тогда было устроено. Стараюсь писать достоверно, чтобы мои картины воспринимались как иллюстрации к истории, становились своеобразным рассказом о том периоде времени.

Рядом с большим тройным полотном расположились две картины, объединенные одним замыслом. «Оружейная мастерская» и «Лавка гончара» отражают внутреннюю жизнь города. Десятки кувшинов выставляются на продажу. В те времена ведь без кувшинов, хумов, никак нельзя было обойтись. В них хранили зерно.

Сергей Пожарский глубоко погружен в изучение истории Казахстана и уже более 40 лет работает в «Казмузейреставрации». Художник отметил, что написание одного исторического полотна занимает не только много времени, но и требует погружения в литературу, труды историков-этнографов, археологов, сбора архивных данных библиотек и краеведческих музеев Казахстана.

Вот и для создания сегодняшней выставки мастер уделил большое количество дней и месяцев изучению археологических находок в раскопках Тараза и других регионов Казахстана. Изучение истории у художника не происходит поверхностно. Он погружается в самые мелкие детали, интересуясь тонкостями одежды, оружия, бытом людей, живших в XIX–XIII веках, проникается даже их мыслями и воззрениями. Скрупулезно художник прорисовывает мелкие, но чрезвычайно нужные предметы на своих широкомасштабных работах.

Параллельно с «Таразом – городом купцов» расположился еще один триптих – «Средневековый базар». Площади городов, расположенные перед воротами, не застраивались, так как именно там властвовали средневековые базары.

– Мне все время не хватает места, для того чтобы по-настоящему развернуться в творческом плане. На одной картине я просто не смогу поместить весь город. Я мог бы еще ее продлить, но в мастерской, увы, места больше не найдется, – с юмором объяс­няет Сергей Пожарский.

Как «Средневековый базар», так и диптих «Караван-сарай» посвящены глубокому изучению художником важнейшего исторического периода нашей страны, а именно влияния Великого шелкового пути на развитие культуры казахских городов. Здесь люди многих культур и народностей: казахи, персы, узбеки, китайцы, таджики, кыргызы. Их одежда и убранства прописаны во всех деталях.

Художник специализируется в нескольких жанрах: в историческом, батальном и бытовом. Кроме того, он является автором первых в Казахстане восковых фигур для музеев.

Сергей Пожарский, как истинный творец, довольно скромен и не любит рекламировать свои работы. Он, пожалуй, так бы и продолжал ездить по командировкам, работать с музеями и археологами и писать свои величественные и ценные как в художественном, так и в историческом плане работы без привлечения внимания. К счастью, его хороший друг и соратник Марлан Нысанбаев решил, что труды и несомненный талант Сергея Пожарского должны быть оценены его соотечественниками, ценителями культуры и истории.

В свое время член Союза художников Марлан Нысанбаев уходил из искусства в бизнес, но несколько лет назад снова вернулся в мир творчества, привнеся в него свой предпринимательский опыт. Сегодня он с большим удовольствием взаимодействует с Сергеем Пожарским в качестве его арт-директора.

– Сергея я знаю с 1975 года. Мы с ним вместе в армии служили. Именно он мне посоветовал после службы поступить в Алматинское художественное училище, – рассказывает Марлан Нысанбаев. – Спустя годы я пришел в мастерскую к Сергею и понял, что его работы должны быть представлены на выставке. С момента той нашей встречи прошло несколько лет. За это время он написал очень много картин. У нас были планы организовать вернисаж Сергея в Государственном музее искусств имени Кастеева в честь его 65-летия, но грянула пандемия, и все пришлось отложить. К счастью, сегодня акимат предоставил нам площадку Almaty Gallery, где мы и организовали наше долгожданное событие. Всем добро пожаловать!

Выставка «Путешествие по Шелковому пути» будет проходить до 21 августа.

Популярное

Все
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Поэтапное лицензирование детских садов, призванное повысить качество дошкольного образования, вызвало переполох в среде собственников частных детских садов
Плохая идея
Волшебники закулисья
История в деталях
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Дворец на разграбление
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Совет «удобных» людей?
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-секретарь
Платите – и зимой согреетесь!
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Казахстан и Грузия добились рекордных показателей взаимного товарооборота
Многодетные матери избили предпринимателя в акимате Нур-Султана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде

Читайте также

Статьи
Мастер света и тени
Статьи
От эпохи неолита до раннего средневековья
Статьи
Креативные инициативы
Статьи
В поддержку талантов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]