История в зеркале современности Статьи 27 июня 2024 г. 2:51 52 Илья Пащенко Книгу Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Анау – культура из глубин тысячелетий» презентовали в Астане фото Игоря Бургандинова Мероприятие прошло в рамках Дней культуры Туркменистана и было приурочено к 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта, основоположника классической туркменской литературы Махтумкули Фраги. Открывая встречу, депутат Сената, академик Дархан Кыдырали подчеркнул, что творческий гений Махтумкули – в одном ряду с такими признанными классиками, как Алишер Навои, Низами Гянджеви и Юнус Эмре. Он также отметил сакральное значение города Анау, истории которого посвящен труд Президента Туркменистана. – Как известно, празднование 300-летия Махтумкули включено в Список памятных дат ЮНЕСКО. Важным событием в истории Туркменистана стало и провозглашение города Анау культурной столицей тюркского мира. Решение было принято в декабре прошлого года, когда азербайджанский город Шуша передал этот титул Анау, – сказал Дархан Кыдырали. Заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов в своем выступлении особо отметил крепкие двусторонние отношения между Казахстаном и Туркменистаном, в основе которых лежит всесторонняя помощь и поддержка. Он напомнил, что 24 июня в рамках Дней культуры Туркменистана был показан художественный фильм «Истарян», литературным источником которого стало произведение Махтумкули «Ат исларин». Нурсахет Ширимов выразил уверенность в том, что Дни культуры Туркменистана помогут казахстанцам лучше понять традиционные ценности туркменского народа, его богатое литературное, музыкальное и художественное наследие. – Большим вкладом в популяризацию туркменской культуры стала книга нашего глубокоуважаемого Президента Сердара Бердымухамедова, которую я хочу вручить директору Национальной академической библиотеки Казахстана Газизе Нургалиевой, – сказал вице-министр культуры Туркменистана. О содержании и композиционном построении труда «Анау – культура из глубин тысячелетий» рассказал участникам мероприятия Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов. Он подчеркнул, что о завершении работы над книгой Президент Туркменистана сообщил 23 мая 2024 года на правительственном заседании. – Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов отмечал, что в создании книги ему помогли материалы, собранные Национальным Лидером туркменского народа, Героем-Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым из исторических источников. Труд нашего глубокоуважаемого Президента посвящен древней истории города Анау, отдельные главы повествуют об археологических находках и уникальных памятниках архитектуры, сохранившихся до наших дней. Книга изобилует данными, полученными в результате многих научных экспедиций виднейших мировых исследователей. Труд Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова отличается композиционной стройностью, которая формирует у читателя целостное представление об истории туркменского народа, его культурных ценностях и духовном наследии, – сказал Батыр Реджепов. Дипломат также отметил, что первое издание «Анау – культура из глубин тысячелетий» вышло сразу на трех языках – туркменском, русском и английском. В перспективе, по словам Батыра Реджепова, планируется совместный с Международной Тюркской академией перевод книги и на казахский язык. В перерывах между выступлениями докладчиков выпускники Туркменской национальной консерватории исполняли музыкальные произведения, созданные на основе текстов Махтумкули. Запомнилась участникам мероприятия и яркая речь известного писателя и поэта, заслуженного деятеля РК Баянгали Алимжанова, который прочитал свое стихотворение, посвященное туркменскому народу, и передал несколько написанных им книг с автографами Государственной библиотеке Туркменистана. Занимательный экскурс в историю казахско-туркменских литературных связей сделал Довлетмурат Язкулиев, старший научный сотрудник отдела текстологии и литературного наследия Института языка, литературы и национальных рукописей им. Махтумкули. По его мнению, близость культуры и искусства наших стран выводит их братские взаимоотношения на новый уровень. – Культура и искусство наших народов очень близки. Туркменов и казахов связывает общая историческая судьба. В годы Великой Отечественной войны мы вместе сражались против фашизма. В Туркменистане глубоко чтят великих казахских поэтов Абая Кунанбаева и Жамбыла Жабаева, высоко ценят глубоко самобытный талант Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова и Габита Мусрепова. Нам с детства знакомы проникновенные строки стихотворений нашего великого писателя Берды Кербабаева, посвященные Казахстану. В советское время часто проводились Дни культуры и литературы Туркменистана в Казахстане, и сегодняшнее мероприятие наследует их славные традиции. Литература уже давно стала важным фактором международной дипломатии, и я уверен, что именно она будет лежать в основе дальнейшего укрепления казахско-туркменских взаимоотношений, – резюмировал Довлетмурат Язкулиев. #Астана #книга #презентация #Сердар Бердымухамедов