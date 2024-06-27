История в зеркале современности

Мероприятие прошло в рамках Дней культуры Туркменистана и было приурочено к 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта, основоположника классической туркменской литературы Махтумкули Фраги.

Открывая встречу, депутат Сената, академик Дархан Кыдырали­ подчеркнул, что творческий гений Махтумкули – в одном ряду с такими признанными классиками, как Алишер Навои, Низами Гянджеви и Юнус Эмре. Он также отметил сакральное значение города Анау, истории которого посвящен труд Президента Туркменистана.

– Как известно, празднование 300-летия Махтумкули включено в Список памятных дат ЮНЕСКО. Важным событием в истории Туркменистана стало и провозглашение города Анау культурной столицей тюркского мира. Решение было принято в декабре прошлого года, когда азербайджанский город Шуша передал этот титул Анау, – сказал Дархан Кыдырали.

Заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов в своем выступлении особо отметил крепкие двусторонние отношения между Казахстаном и Туркменистаном, в основе которых лежит всесторонняя помощь и поддержка. Он напомнил, что 24 июня в рамках Дней культуры Туркменистана был показан художественный фильм «Истарян», литературным источником которого стало произведение Махтумкули «Ат исларин». Нурсахет Ширимов выразил уверенность в том, что Дни культуры Туркменистана помогут казахстанцам лучше понять традиционные ценности туркменского народа, его богатое литературное, музыкальное и художественное наследие.

– Большим вкладом в популяризацию туркменской культуры стала книга нашего глубокоуважаемого Президента Сердара Бердымухамедова, которую я хочу вручить директору Национальной академической библио­теки Казахстана Газизе Нургалиевой, – сказал вице-министр культуры Туркменистана.

О содержании и композиционном построении труда «Анау – культура из глубин тысячелетий» рассказал участникам мероприя­тия Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов. Он подчеркнул, что о завершении работы над книгой Президент Туркмени­стана сообщил 23 мая 2024 года на правительственном заседании.

– Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов отмечал, что в соз­дании книги ему помог­ли материа­лы, собранные Национальным Лидером туркменского народа, Героем-Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым из исторических источников. Труд нашего глубокоуважаемого Президента посвящен древней истории города Анау, отдельные главы повествуют об археологических находках и уникальных памятниках архитектуры, сохранившихся до наших дней. Книга изобилует данными, полученными в результате многих научных экспедиций виднейших мировых исследователей. Труд Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова отличается композиционной стройностью, которая формирует у читателя целостное представление об истории туркменского народа, его культурных ценностях и духовном наследии, – сказал Батыр Реджепов.

Дипломат также отметил, что первое издание «Анау – культура из глубин тысячелетий» вышло сразу на трех языках – туркменском, русском и английском. В перспективе, по словам Батыра Реджепова, планируется совместный с Международной Тюркской академией перевод книги и на казахский язык.

В перерывах между выступ­лениями докладчиков выпускники Туркменской национальной консерватории исполняли музыкальные произведения, созданные на основе текстов Махтумкули. Запомнилась участникам мероприятия и яркая речь известного писателя и поэта, заслуженного деятеля РК Баянгали Алимжанова, который прочитал свое стихотворение, посвященное туркменскому народу, и передал несколько написанных им книг с автографами Государственной библиотеке Турк­менистана.

Занимательный экскурс в историю казахско-туркменских литературных связей сделал Довлетмурат Язкулиев, старший научный сотрудник отдела текстологии и литературного наследия Института языка, литературы и национальных рукописей им. Махтумкули. По его мнению, близость культуры и искусства наших стран выводит их братские взаимоотношения на новый уровень.

– Культура и искусство наших народов очень близки. Туркменов и казахов связывает общая историческая судьба. В годы Великой Отечественной войны мы вместе сражались против фашизма. В Туркменистане глубоко чтят великих казахских поэтов Абая Кунанбаева и Жамбыла Жабаева, высоко ценят глубоко самобытный талант Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова и Габита Мусрепова. Нам с детства знакомы проникновенные строки стихотворений нашего великого писателя Берды Кербабаева, посвященные Казах­стану. В советское время часто проводились Дни культуры и литературы Туркменистана в Казахстане, и сегодняшнее мероприятие наследует их славные традиции. Литература уже давно стала важным фактором международной дипломатии, и я уверен, что именно она будет лежать в основе дальнейшего укрепления казахско-туркменских взаимоотношений, – резюмировал Довлетмурат Язкулиев.