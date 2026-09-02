Нужна единая ветеринарная инфраструктура

Статьи,Требует решения
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Нефтяной регион стремится к увеличению производства сельхозпродукции, развивает животноводство, привлекая инвестиции в агропромышленный комплекс. Между тем Атырауской области присуща непростая природно-климатическая среда, огромные пастбищные территории, на которых необходимо строго контролировать эпизоотическую ситуацию.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, в регионе действуют 8 ветеринарных станций и 68 ветеринарных пунктов.

– Сейчас идет масштабная работа по профилактике бруцеллеза. Обследовано свыше 56 тысяч голов скота. Положительный результат выявлен у 138 голов КРС, около 200 овец и коз и двух верблюдов. Животные направлены на санитарный убой, владельцам выплачена компенсация из местного бюджета. В первом полугодии было запланировано привить около 1,75 миллиона доз вакцины против восьми особо опас­ных заболеваний, фактически же использовано около 1,49 миллиона доз, – сообщил руководитель управления сельского хозяйства области Амангельды Саламат.

В целом эпизоотическая ситуация в области сегодня оценивается как стабильная, хотя время от времени сообщается о вспышках инфекционных заболеваний. И здесь главная задача ветслужб – не только проводить профилактические мероприятия, но и прогнозировать угрозы, связывая профилактику с общей стратегией развития сельского хозяйства.

На данный момент в структуре управления сельского хозяйства и земельных отношений работает отдел ветеринарии. Ветеринарное направление находится внутри большого аграрного блока. Но, как отмечает Амангельды Саламат, действующим Законом
«О ветеринарии» предусматривается возможность того, что территориальные подразделения ветслужб, действующие как подразделения при местных исполнительных органах, могут преобразовываться в самостоятельные ведомства.

– Для небольшой территории формат отдела при территориальном управлении сельского хозяйства, возможно, и может работать без серьезных потерь управляемости. Но Атырауская область – регион особый. Здесь ветеринария должна рассматриваться не как один из небольших отделов, но как самостоятельное направление региональной эпизоотической безопасности, – считает Амангельды Саламат.

Сегодня необходимо думать о продовольственном поясе не только с точки зрения насыщения региона сельхозпродуктами, но и с точки зрения ветеринарного надзора. С начала года объем продукции животноводства в регионе в разы возрос. Произведено до 25 тыс. тонн мяса, более 16 тыс. тонн молока. Это означает, что ветслужба должна развиваться одновременно с животноводством.

Ветеринарная инфраструктура должна быть частью любого крупного аграрного проекта еще на стадии его планирования.

В прошлом году в области было закуплено 27 модульных ветеринарных пунктов на сумму свыше 514 млн тенге. В этом году за счет республиканских трансфертов предусмотрено 900 млн тенге на строительство двух ветстанций и 28 ветеринарных пунктов.

– Следующая задача – перейти от строительства отдельных объектов к созданию единой современной ветеринарной инфраструктуры области. Она должна включать ветеринарные станции и пункты, лабораторную диагностику, современную систему идентификации животных, цифровой учет поголовья, мобильные ветеринарные бригады, систему утилизации био­логических отходов, постоянный эпизоотический мониторинг, оперативную систему реагирования на вспышки заболеваний, – отметил Амангельды Саламат.

Сейчас необходимо вести работу по укреплению этой сферы, не допуская серьезных вспышек заболеваний. Местные исполнительные органы поднимают вопрос о необходимости вывести ветеринарную службу в самостоятельное управление, которое напрямую отвечало бы перед акиматом региона за состояние отрасли. На сегодняшний день ветстанции подчиняются Комитету ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства. Если самостоятельное управление позволит сделать эту ответственность конкретной и измеримой, вопрос о его создании действительно стоит обсуждать уже сегодня, пока эпизоотическая ситуация остается стабильной.

#Атырау #ветеринария #ветеринарная инфраструктура

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