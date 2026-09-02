Жаркий лед

Безбарьерная среда
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Как из секции парахоккея выросло целое движение

фото Игоря Бургандинова

Для этих детей победа – не цифры на табло в свою пользу. Парахоккей для них – победа над диагнозами, в которых было написано «не сможет». А они смогли. Когда они сами выезжают на лед на своих санях, от них исходит такая энергия, что кажется, лед сейчас растает.

Признаюсь честно: я поехала на ледовую арену «Тарлан» без особых ожиданий – ну, секция, дети, лед... А уехала оттуда с комом в горле и абсолютно новым пониманием того, что такое сила воли в ее самом чистом, неприукрашенном виде.

Секция работает под эгидой РОО «Казахстанская Федерация парахоккея», а детским направлением руководит Динара Бикжанова, женщина, которая приехала из России три года назад и, кажется, даже не успев толком распаковать чемоданы, уже организовала здесь команду.

– Приехав сюда, сразу познакомилась с Кайратом Сабировым, президентом федерации. Предложила ему создать команду. Он поддержал, – рассказывает она о том, как начиналась уже не просто секция парахоккея, а целое движение.

А начинали с десяти комплектов саней, привезенных из России, и десяти детей, поверивших, что для них тоже найдется место в командном спорте. Общественный фонд «Паралимпийский тренировочный центр» предоставил лед, федерация – тренировки. И, что называется, понеслось.

Официально секция открылась в декабре 2024 года после мастер-класса, на который приезжала команда «Огни Магнитки» из Магнитогорска. Тогда было подано 37 заявок от детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудования хватило не на всех – десять детей получили сани сразу, остальные встали в очередь ожидания. Сегодня, спустя полтора года, в секции занимаются уже 30 детей от 6 до 17 лет.

Динара Тимирхановна объяс­няет, почему именно парахоккей так подходит детишкам с особенностями развития.

– Не так много секций, где могут заниматься дети с нарушения­ми опорно-двигательного аппарата в командном виде спорта. Хоккей – уникальный, зрелищный и очень подвижный. Мы занимаемся на льду, а это отдельная нагрузка и отдельная радость для ребенка, у которого не так много возможностей двигаться. У детей не работают ноги, соответственно верхняя часть тела работает очень активно, нагружается мышечный каркас. В результате сердечно-сосудистая система работает так же, как у любого другого хоккеиста, – говорит моя собеседница.

Вот история девочки Самиры Кудайбергеновой, она игрок команды «Сакские тигры». По этой 8-летней задорной девчонке никогда не скажешь, что у нее ДЦП в форме спастической диплегии. Если говорить простым языком – это форма ДЦП при которой страдают ноги, а руки вовлекаются реже. Полгода занятий на льду – и, по словам мамы Анны, дочь не узнать. Плюс девочку сняли с учета по астме!

– Она очень изменилась, стала активной, жизнерадостной, – говорит Анна, которая еще полгода назад жила с тревогой за здоровье ребенка.

Сама Самира сидит на скамье и ждет своего выходы на лед в полной экипировке. Она сосредоточена и внимательно следит за игрой противника. Даже на вопросы отвечает отрывисто с долей нетерпения, мол, не отвлекай меня.

– Я нападающая, мне нужна изучить, как играет защита, – говорит она, не отводя глаз от арены.

А это Сунат Андронов, у него очень сложный диагноз – спина бифида. Но ни по выражению глаз, ни в разговоре с мальчишкой вы этого не почувствуете. Его мама Диана рассказала, что он недавно перенес операцию, потому на лед пока не выходит, но игры не пропускает – изучает противников.

За полтора года существования детская команда «Сакские тигры» успела съездить в Сочи и занять там 4-е место на Международном фестивале адаптивного хоккея, том самом, который, кстати, впервые получил статус международного именно благодаря участию казахстанской команды. Потом были учебно-тренировочные сборы в Анапе, участие в открытии чемпионата мира по парахоккею дивизио­на B, бронза на Кубке имени Калашникова в Удмуртии, бронза на первенстве Челябинской области. А в феврале этого года на зимних национальных инклюзивных играх «Жулдызай» впервые прошел товарищеский матч между командами Астаны и Костаная, и на лед впервые вышли дети с инвалидностью из Туркестанской области. Список для такой молодой секции впечатляет.

Однако за этими победами – огромное преодоление. Одни сани стоят порядка 450 тысяч тенге, шлем – еще 150 тысяч, полная экипировка ребенка обходится примерно в 400 тысяч. А в команде должно быть минимум две пятерки и вратарь – значит, миллион-полтора на комплект, и это без учета того, что вратарская экипировка стоит еще дороже.

– Мы все работаем на общественных началах, – говорит Динара Бикжанова без надрыва, просто как факт своей жизни.

Ей и ее команде очень нужна игровая практика, а значит – выезды, а значит – снова деньги. Ребенок едет за границу только в сопровождении родителя, и не у каждой семьи есть средства на авиаперелет и проживание. И все-таки они едут. И все-таки выигрывают медали. И все-таки к ним уже приезжают дети из Костаная и Туркестана, потому что, как говорит Динара, «сарафанное радио работает»: другие ребята приходят посмотреть на тренировки, а потом сами записываются в секцию.

В следующем году Динара Бикжанова планирует организовать международный чемпионат в Астане, чтобы команды из России и Китая приезжали уже к ним, а не наоборот. Смелая амбиция для секции, у которой пока только одна полноценная команда, а вторая только создается. Но глядя на то, что эти люди уже сделали за полтора года из десяти пар саней и чистого упрямства, я почему-то ни секунды не сомневаюсь, что чемпионат состоится.

Я слушала эти истории и думала вот о чем. Мы часто ищем героев где-то далеко – в новостях, в больших победах, в громких именах. А они, оказывается, каждый вечер выходят на ледовую арену «Тарлан» – маленькие упрямые дети в санях, с клюшками в руках, сцепив зубы, они играют. Они побеждают. От их сосредоточенности, принятия своих диагнозов, силы воли и от их при всем этом улыбок – мурашки по коже и жар на льду.

Если вам вдруг захочется сделать что-то по-настоящему доброе, секция по-прежнему ищет спонсоров на сани и экипировку для тех детей, что стоят в очереди ожидания. Не так уж много нужно, если разобраться, чтобы еще один ребенок вышел на лед и впервые за долгое время почувствовал себя победителем.

#Астана #Спорт #чемпионат #инклюзия #парахоккей

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