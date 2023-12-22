Итоги года: прорывные проекты обрабатывающей промышленности и выпуск новых для Казахстана товаров

В текущем году Казахстан начал переход на новую экономическую модель, объявленную главой государства Касым-Жомартом Токаевым в послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» и нацеленную на реальное улучшение жизни граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Для этого были обозначены структурные экономические реформы, особое место в которых отведено формированию прочного промышленного каркаса страны.

«Основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более насущной, актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела», — отмечается в послании президента РК.

Подводя итоги уходящего года, редакция Primeminister.kz представляет обзор результатов, достигнутых в отечественной промышленности за прошедший период.

● В республике запущено 126 новых проектов в сфере обрабатывающей промышленности на сумму более 488 млрд тенге. Создано порядка 8,9 тысячи постоянных рабочих мест. Стоит отметить, что занятостью обеспечиваются жители городов, моногородов и сельской местности.

Среди наиболее ключевых и важных для экономики:

– в августе запущена обогатительная фабрика по переработке лежалых шламов Донского ГОКа. Мощность завода составляет 400 тысяч тонн хромового концентрата в год, общий объем инвестиций – 96 млрд тенге. В рамках проекта создано около 400 рабочих мест. В целом в результате его реализации будет переработано 14,5 млн тонн исторически накопленных отходов;

Обогатительная фабрика по переработке лежалых шламов Донского ГОКа в городе Хромтау Актюбинской области

– в ноябре состоялся технический запуск масштабного проекта по производству спецкокса в Карагандинской области. На предприятии мощностью 400 тысяч тонн в год создано 184 рабочих места. Кроме спецкокса здесь также планируется производить угольную смолу и угольное масло в объеме 72 тысяч тонн в год;

– в ноябре открылось отечественное производство бытовой техники на заводе Silk Road Electronics в индустриальной зоне города Сарани Карагандинской области. На автоматизированном предприятии будут выпускать 7 видов продукции, в том числе электрические водонагреватели, пылесосы, кухонные плиты, мини-печи, кухонные вытяжки, стиральные машины-полуавтоматы и телевизоры, под брендом Artel. Производительность завода на полной мощности к 2025 году составит до 1,1 млн штук продукции в год;

Завод Silk Road Electronics по производству бытовой техники

– еще одним важным проектом является завод по производству извести мощностью 330 тысяч тонн продукции в год, открытый в Карагандинской области. Предприятие, которое внесет значительный вклад в импортозамещение, получило поддержку по государственной программе «Экономика простых вещей». Ожидается, что завод обеспечит всю потребность республики в извести;

– в сентябре в области Жетысу расширено производство керамических плит с 1,2 до 3,5 млн квадратных метров в год, что позволит покрыть 10% импорта страны по данной продукции. Создано 226 рабочих мест;

Производство керамической плиты в области Жетысу

– в Костанае реализован ряд проектов в рамках промышленной кооперации с мировыми производителями. Так, был налажен серийный выпуск автомобилей Jetour на 10 тысяч единиц в год, запущено производство автомобилей Skoda мощностью 15 тысяч единиц в год;

– в рамках развития локализации организовано производство автомобилей Kia Sportage и Kia Cerato мощностью 25 тысяч единиц в год мелкоузловым методом (включая сварку и окраску кузовов). Начата реализация проекта по мелкоузловому производству автомобилей Chevrolet Onix мощностью 30 тысяч единиц в год.

Макет нового завода Kia в городе Костанае мощностью 70 тысяч автомобилей в год

– на территории индустриальной зоны Костаная начато строительство нового завода Kia мощностью 70 тысяч автомобилей в год. Параллельно ведется строительство локализационного центра, где при участии МСБ будут производиться автокомпоненты;

– в Алматы завершена модернизация завода Hyundai Trans Almaty: запущены технологические операции по сварке и покраске городских автобусов Golden Dragon, а также всех моделей грузовиков Hyundai;

– также в Алматы начато строительство автомобильного локализационного парка Hyundai по производству сидений, систем мультимедиа и пластиковых деталей. Инвестиции в рамках углубления локализации составят 12,4 млрд тенге. Планируется создание более 400 рабочих мест.

● Наряду с этим запущен ряд малых и средних проектов с выпуском продукции, ориентированной на внутренний рынок:

– к примеру, в Шымкенте заработал проект по производству влажных салфеток, жидкого и твердого мыла на общую сумму инвестиций в размере 4,9 млрд тенге. Мощность завода составляет около 15 тысяч тонн продукции в год;

– в Западно-Казахстанской области стартовал проект по производству бигбегов (мягкие контейнеры для различных продуктов и материалов) на общую сумму инвестиций около 1,3 млрд тенге. Мощность предприятия составляет 5 млн единиц продукции в год.

● В текущем году в Казахстане налажен выпуск новых товаров, которые ранее в республике не производились. Среди них – нефтехимические реагенты, частотно-регулируемые электроприводы, картриджи для солнечных панелей, высокостабильные малопотребляющие термостатированные кварцевые генераторы, электронные преобразователи температуры и системы с мембранными разделителями, а также высоковольтные вакуумные автоматические выключатели и многофункциональные счетчики.

● Одним из значимых достижений нынешнего года стал возврат в собственность Казахстана комбината Qarmet. Соглашение между правительством Казахстана и ArcelorMittal можно назвать мега-сделкой, которая имеет исключительное значение для нашей страны. Со сменой собственника в предприятие на первом этапе будет вложено $1,3 млрд частных инвестиций. Эти средства пойдут на модернизацию оборудования, внедрение современных производственных технологий и повышение стандартов промышленной безопасности.

● Правительство ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий недропользователей, допустивших нарушения их условий. В текущем году прекращено действие 54 контрактов, отозваны 96 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых. Выставлена неустойка по нарушениям обязательств на сумму 6,4 млрд тенге.

В результате в государственный фонд возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов и так далее, которые в дальнейшем выставляются на открытый аукцион для передачи новым инвесторам. Это обеспечивает дополнительный приток инвестиций в сферу недропользования.

По итогам аукционов, проведенных в 2023 году, в бюджет страны уже уплачен подписной бонус на сумму 4,3 млрд тенге. При этом новые инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью составят порядка 23 млрд тенге.

● Новая промышленная политика Казахстана направлена на создание высокопроизводительной, экспортоориентированной экономики и переход от сырьевой к обрабатывающей промышленности. В этих целях в текущем году утверждена актуализированная Концепция развития обрабатывающей промышленности на 2023-2029 годы, в которой отражены механизмы оказания финансовых и нефинасовых мер государственного стимулирования.

● В прошлом и текущем годах институтами развития на финансирование проектов обрабатывающей промышленности предусмотрены средства в размере свыше 620 млрд тенге. Например, в легкой промышленности предоставляются кредиты под 3%, а производителям продукции глубокой переработки, такой как бытовая техника, – под 9%. Для проектов малого и среднего бизнеса стоимостью от 2 до 7 млрд тенге предусматривается кредитование под 8%.

В Кызылорде открылся завод по выпуску бетонных изделий. Здесь производят 80 кубометров товарного бетона в час, 120 кубометров железобетонных изделий в сутки

● Проведена работа по обеспечению производителей сырьем. Определены три важных металла, а именно алюминий, медь и свинец. В настоящее время доля внутреннего потребления металлов составляет: по алюминию – 17%, свинцу – 19%, меди – 1,5%. Теперь их цена для внутренних переработчиков ниже рыночной на уровне до 5%. В частности, это позволит до конца года увеличить переработку алюминия почти в два раза – с 31 до 51 тысячи тонн, меди – с 7 до 9 тысячи тонн.

● Разработан пакет поправок по внедрению законодательных обязательств по обеспечению предприятий обрабатывающей промышленности доступным сырьем. Это позволит до 2029 года увеличить объем внутренней переработки металлов: алюминия – в 5 раз до 166 тысяч тонн, свинца – в 4 раза до 81 тысячи тонн, меди – в 13 раз до 91 тысячи тонн.

● Для обеспечения инфраструктурной поддержки субъектов МСБ начата работа по запуску программы «Малые промышленные зоны». Она предусматривает строительство новых и реконструкцию действующих готовых производственных помещений для размещения субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промышленности.