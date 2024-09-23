Подготовка к паводку: из Бухтарминского водохранилища сбросят воду в Ертис

Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщил директор павлодарского филиала «Казводхоза» Толеген Кульжанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: министерство водных ресурсов и ирригации

Для подготовки к паводковому периоду и освобождения места для приема талой воды, в конце сентября начнутся сбросы воды из Бухтарминского водохранилища по реке Ертис.

«Также планируется капитальный ремонт Колыбайского массива лиманного орошения в Майском районе Павлодарской области. Площадь объекта – 14,6 тысяч га. Будет отремонтировано 38 гидротехнических сооружений и 6 водопропускных сооружений. Завершить эти работы планируется в 2025 году. Капитальный ремонт позволит не только обеспечить водой все лиманы региона, но и более эффективно использовать эту воду»,– сообщил директор филиала.

Кроме того, для улучшения питьевого водоснабжения района, к 2030 году планируется подключить Майский водопровод ко второй насосной станции, которая будет построена возле села Майтубек.