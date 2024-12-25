Из каких стран вернули незаконно выведенные активы в Казахстан

Начиная с 2022 года Антикором был обеспечен возврат имущества и денежных средств государству на сумму более 1 трлн 100 млрд тенге, из которых 321,6 млрд тенге было направлено в бюджет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В число возвращенных активов входят не только деньги, но и недвижимость, драгоценности, люксовые автомобили, а также доли в компаниях.

Особое внимание стоит уделить возврату активов из-за рубежа. Сумма возвращенных средств составила 670,5 млн долларов США, что эквивалентно примерно 297,5 млрд тенге. Среди стран, из которых были возвращены средства и активы, выделяются Австрия (82,1 млн долларов), Лихтенштейн (260,5 млн долларов), ОАЭ (14 млн долларов), Турция (13,92 млн долларов) и другие.

Конкретные примеры возвращенных объектов включают бизнес-центр Kaisar Tower в Алматы стоимостью более 7,9 млрд тенге. Кроме того, на баланс РГУ «Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова» передано адиминистративное здание стоимостью более 800 млн тенге. В столице также были переданы три особняка стоимостью более 5 млрд тенге в пользу КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции». Эти здания будут использованы для развития образовательных инициатив для детей с инвалидностью.

Возвращенные активы направляются на социальные проекты, такие как строительство новых школ. В 2024 году было завершено строительство 18 новых учебных заведений, а до 2025 года запланировано ещё 17 школ. В результате этого активно решается проблема дефицита мест в образовательных учреждениях.