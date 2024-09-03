Из музея – в залы ожидания

Теперь залы ожидания одного из железнодорожных вокзалов Астаны оформлены 40 информационными модулями с профессионально выполненной визуализацией экспонатов историко-культурного наследия.

– Серия информационных модулей представлена на трех языках и состоит из следующих тематических разделов: «Великий шелковый путь», «Улуг Улус», «Казахское ханство», «Духовный мир казахов», «Мудрость традиций и обычаев казахского народа», «Природа Казахстана», «Философия казахской кухни», – рассказывает куратор проекта, руководитель отдела маркетинга и креативной индустрии Национального музея РК Зауре Конысбекова.

Проект «Қазақстанның ұлттық қазынасы» реализован в год 120-летия железной дороги Казахстана и 10-летия Национального музея РК, а также приурочен к проведению в Астане 5-х Всемирных игр кочевников.

Организаторы считают, что экспозиции привлекут внимание пассажиров и гостей столицы, позволят им заглянуть в богатый мир казахской культуры.

В залах ожидания можно увидеть фрагменты картин известных художников, изо­бражения музейных экспонатов, узнать информацию о ­значимых ­событиях, истори­ческих личностях, культурных концептах материального и ­духовного мира казахского народа.

По словам Зауре Конысбековой, популяризация культурных ценностей становится одним из действенных способов формирования культурной среды, сохранения самобытности и исторической памяти казахстанцев.

Проект «Қазақстанның ұлттық қазынасы» реализован при участии Министерства культуры и информации РК, а научная концепция и дизайнерское решение разработаны коллективом Национального музея РК.