Из музея – в залы ожидания Статьи 3 сентября 2024 г. 0:00 35 Илья Русланов Коллекция уникальных материалов Национального музея РК украсила вокзальный комплекс «Нұрлы жол» фото Игоря Бургандинова Теперь залы ожидания одного из железнодорожных вокзалов Астаны оформлены 40 информационными модулями с профессионально выполненной визуализацией экспонатов историко-культурного наследия. – Серия информационных модулей представлена на трех языках и состоит из следующих тематических разделов: «Великий шелковый путь», «Улуг Улус», «Казахское ханство», «Духовный мир казахов», «Мудрость традиций и обычаев казахского народа», «Природа Казахстана», «Философия казахской кухни», – рассказывает куратор проекта, руководитель отдела маркетинга и креативной индустрии Национального музея РК Зауре Конысбекова. Проект «Қазақстанның ұлттық қазынасы» реализован в год 120-летия железной дороги Казахстана и 10-летия Национального музея РК, а также приурочен к проведению в Астане 5-х Всемирных игр кочевников. Организаторы считают, что экспозиции привлекут внимание пассажиров и гостей столицы, позволят им заглянуть в богатый мир казахской культуры. В залах ожидания можно увидеть фрагменты картин известных художников, изображения музейных экспонатов, узнать информацию о значимых событиях, исторических личностях, культурных концептах материального и духовного мира казахского народа. По словам Зауре Конысбековой, популяризация культурных ценностей становится одним из действенных способов формирования культурной среды, сохранения самобытности и исторической памяти казахстанцев. Проект «Қазақстанның ұлттық қазынасы» реализован при участии Министерства культуры и информации РК, а научная концепция и дизайнерское решение разработаны коллективом Национального музея РК. #Нацмузей #вокзал #Нұрлы жол