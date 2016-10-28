Свежий выпуск

​Из уст солдата

Далелхан ШАХАНОВ

На самом деле творческих вечера было два. Мероприятия при поддержке акимата Астраханского района прошли в Агротехническом колледже № 6 и во Дворце культуры села Астраханка. Поддержали автора и исполнителя песен на «афганскую» тему председатель районного Союза ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Оразбай Муханов и воин-интернационалист Анатолий Мальков.

С первым концертом столичный гость выступил перед воспитанниками Валентины Григорьевны Быстрицкой. Директор колледжа, по словам Аскара Сагнаева, к своей ежедневной сложной работе относится как к искусству.

– К своим детям она проявляет заботу и материнскую любовь, и они ей отвечают тем же, – делится Аскар.

Во второй день творческий вечер проходил в местном Дворце культуры, куда приехали школьники со станции Жалтыр. Аскар Сагнаев вспоминает, как в прежние годы внутри здания было холодно и уютно.

– Сегодня содержание ДК соответствует названию, – говорит он. – Хороший звук, прекрасная сцена.

Аскар Сагнаев широко известен циклом «афганских» песен, много пишет о воинах казахстанской армии. Но нередко он обращается и к истории. «Не вглядывайтесь. Нет среди призеров / Упорно возглавлявшего байгу. / Вперед от всех, притягивавших взоры, / Ушедшего на первом же кругу» – так начинается его стихотворение «Кулагер». Многим из нас с детства известна история Ақан сері, акына, композитора и исполнителя, оплакавшего гибель своего любимого коня. Но вот лет десять назад у Аскара после очередного прочтения этой истории родились поэтические строки.

Затем он ознакомил учащихся с посвящения­ми боксеру Серику Конакбаеву и легендарному комбату Кара-майо­ру. Звучала со сцены и лирика.

Очень большое место в творчестве Аскара Сагнае-ва занимает афганская тема. «Штурм Кабула», «Возвращайтесь живыми назад», «860 полку», «Осенняя солдатская». Песня «Военным водителям» посвящена тем, кто служил в отдельных автомобильных батальонах, кто водил автокараваны по горным дорогам Афганистана. Как-то Аскар мне признавался, что очень доволен появлением этой песни:

– Давно пою о спецназе, о разведчиках и не раз слышал нарекания, что до сих пор не посвятил свое творчество шоферам. А ведь они несли на своих плечах немалый груз той необъявленной войны.

Следующая его песня звучит как будто бы из уст сына солдата: «Я, мама, сделал выбор свой, / Отец покойный был герой / Войны афганской, / Дед служил мой на границе. / Зачем мне прятаться за спиной? / Страна прикажет смело в бой – /Пойду, как все, / Но обещаю возвратиться».

История эта подлинная. Автор стал свидетелем разговора двоих ветеранов боевых действий в Афганистане. Первый категорично заявлял, что своего единственного сына в армию не пустит, а второй, сержант, признался, что сын его слушать не хочет и собирается служить в десантных войсках. Сержант прожил недолго, а сын, не слушая советов родственников, отслужил в армии.

Много песен и разных историй услышала молодежь из уст бывалого солдата Аскара Сагнаева. А пока он планирует новые выступления.

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