Общество
Из-за аварии на скважине водозабора больше недели без воды оставался крупный жилой массив близ Алматы
Асет Калымов, Алматинская область

Сушите краны!

Жильцам ЖК «Асыл Арман», о коммунальных проблемах которого мы недавно писали, вновь крупно не повезло: в начале октября в их квартирах отключили водопровод. Наученные горьким опытом (не первый раз здесь случаются перебои с водоснабжением), люди тут же скупили в ближайших магазинах весь запас бутилированной воды.

Сельчане понадеялись, что аварию, случившуюся на скважине, быстро устранят. Но не тут-то было – с сухими кранами местным жителям (в «Асыл Армане» проживает около 25 тыс. человек) пришлось сидеть без малого 10 дней, пока не завершились ремонтные работы.

При этом каждый день возмущенные граждане устраивали сельские сходы, на которых выражали недовольство работой местных властей и коммунальных служб. На собраниях речь шла не только об отсутствии воды, но и о множестве других проблем: нехватке школ, больниц, об автобусах, переполненных в часы пик.

В один из дней терпение людей лопнуло, и они в знак протеста перекрыли близлежащую автотрассу Алматы – Бишкек, надеясь подобным образом привлечь внимание районных и областных бастыков к проблемам. Сразу пос­ле этого работы по ликвидации последствий аварии значительно ускорились: в считанные дни скважину отремонтировали, подключили к резервуару водозабора. Для увеличения мощности на объекте установили дополнительный насос.

Как пояснили коммунальщики, в рабочем помещении над скважиной обвалились стены и кровля, заклинило насос. Пока проводились восстановительные работы, к жилому комплексу был организован подвоз воды в цистернах. По словам представителя ТОО «АлатауКомСервис» (компания, обслуживающая «Асыл Арман») Даурена Саурыка, в дальнейшем планируется пробурить еще одну скважину с целью создания резерва воды и предотвращения подобных нештатных ситуаций.

Тем временем на жалобу местных жителей отреагировала прокуратура Карасайского района Алматинской области, инициировав соответствующую проверку. Как сообщили представителям надзорного органа местные жители, несколько лет назад КГП «Таусамалы қызмет» в рамках инвестиционной программы уже бралось бурить новую скважину на этом водозаборе. Однако до сих пор объект не введен в эксплуатацию.

Между тем деятельность именно этого коммунального предприятия вызывает много нареканий у сельчан Карасайского района. По их словам, аварийные ситуации на объектах «Таусамалы қызмет» происходят регулярно. Достаточно вспомнить о водопроводе, проложенном в селе Жанатурмыс осенью 2020 года.

Как мы неоднократно сообщали, водовод был построен некачественно, с нарушением строительных норм. Сразу пос­ле ввода объекта в эксплуатацию начались порывы труб, не прекращающиеся до сих пор (!). И вот уже который год коммунальщики чуть ли не каждый день устраняют одну аварию за другой, латая дыры, а вода, прорываясь наружу, растекается по сельским улицам.

При этом сельчане порой неделями вынуждены сидеть без воды.

Недавно местные активисты потребовали привлечь к ответст­венности виновных в этом безо­бразии. Ведь на водопровод были потрачены немалые средства из госбюджета. А в результате население теперь вынужденно сушит краны...

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