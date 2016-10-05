Свежий выпуск
​Из-за моря-океана
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Как подсчитано, ценный груз преодолел более 14 тыс. километ­ров от места изготовления реакторов в Южной Корее. Эта транспортная акция совершалась в рамках проекта модернизации предприятия, которое переходит на выпуск горючего евро-стандартов. «Колонны» как раз и предназначены для гидроочистки дизельного топлива. После доставки корейского оборудования Павлодарский нефтехимический завод выходит на завершающую стадию модернизации.

Как рассказал в одном из интервью по поводу доставки реакторов начальник управления развития и модернизации ПНХЗ Есентай Сексенбаев, они были изготовлены по заказу в Южной Корее, где выпускается такое крупнотоннажное оборудование. Любопытно, что водный путь оказался единственно возможным способом его доставки.

– Вес одного реактора – 527 тонн, второго – 550. Их можно было доставить только по воде, – подтвердил Е. Сексенбаев. – В этой сфере у нас есть опыт: 32 года назад в регион по водному пути привезли коксовые камеры для установки замедленного коксования, изготовленные в Волгограде. Для этого тогда нам потребовалось целых два года.

Это первая отгрузка по Северному морскому пути нефтехимических реакторов для РК. Их изготовила компания Hyundai Heavy Industries по заказу Global Engineering Technology для ПНХЗ. Для доставки ректоров южнокорейская компания SLK KUKBO зафрахтовала в Нидерландах судно специального назначения Happy Dover. В южнокорейской корпорации отметили, что использование Северного морского пути в качестве нового международного торгового маршрута позволяет расширить границы сотрудничества с Казахстаном.

– Доставка этого груза – для нас значимое событие. И этот проект важен и для Южной Кореи, и для Казахстана как один из элементов тесного и активного сотрудничества двух государств. Надеемся, что это послужит толчком для развития не только в области нефтехимической промышленности, но и транспортно-логистической сферы, – сказал управляющий директор компании SLK KUKBO Субот Чой.

Благодаря модернизации производства будут решены несколько задач. По итогам обновления оборудования и улучшения технологий будет увеличена суммарная мощность переработки нефти до 7,5 млн тонн в год, что на 24% выше текущей производительности, выработка высокооктановых автомобильных бензинов увеличится в два раза в сравнении с показателем 2014 года, дизтоплива – до 5 630 тыс. тонн в год, или на 34% выше показателей 2014 года, а авиатоплива – более чем в два раза.

В целом выход светлых нефтепродуктов увеличится более чем вдвое, по сравнению с текущим производством, выпуск же низкооктанового бензина будет полностью прекращен. При этом глубина нефтепереработки на отечественных НПЗ в среднем значении достигнет 89%, тогда как при текущем производстве она равняется 71%. И еще. Сегодня ПНХЗ поставляет на отечественный рынок до 60% от всего объема светлых нефтепродуктов. Так что продукция стандарта «Евро-4» и «Евро-5», которую начнут выпускать весной 2017 года, – существенный вклад в экономику страны.

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